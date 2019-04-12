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Россия

Путин уверен, что призыв в армию уйдет в прошлое

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Путин уверен, что призыв в армию уйдет в прошлое

Москва, 12 апреля. Призыв граждан РФ в армию постепенно уйдет в прошлое, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в пятницу, выступая на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш».

«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — сказал глава государства.

Путин пояснил, что сегодня все более востребованной становится профессиональная армия. По его словам, это связано с тем, что техника и задачи, которые ставятся перед военными, становятся все сложнее.

Российский лидер отметил, что такая тенденция наблюдается во всем мире, однако некоторые страны от призыва не отказываются, поскольку в армии еще остаются вопросы, решить которые можно без глубокой квалификации.

«Тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней», — заметил глава государства.

В пятницу президент России Владимир Путин посетил с визитом завод «Энергомаш». Во время поездки он рассказал о работе над созданием Национального космического центра, а также сообщил, что на разработку ракетных двигателей власти РФ направят свыше 5,5 миллиарда рублей.

Автор: Василий Котов
Источник: РИА Новости
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