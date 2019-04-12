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Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

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Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Москва, 12 апреля. Певица Юлия Началова перед смертью отправила своим родным и близким несколько трогательных голосовых сообщений. Однако пока родители артистки не готовы раскрывать их содержание.

Артистка в начале марта попала в больницу, а через пару дней звезду эстрады ввели в состояние искусственной комы. Перед тем как впасть в кому, Началова отправила родителям и дочери несколько трогательных голосовых сообщений в мессендждере WhatsApp. По ним можно понять, как чувствовала себя певица, о чем думала и что хотела. Правда, родные певицы не спешат раскрывать содержание последних посланий дочери — слишком личное и дорогое.

«Передавать прессе содержание этих посланий, отправленных при помощи сервиса WhatsApp, семья пока не планирует, тем более сейчас, до истечения 40 дней, пока душа Юли ходит по земле», — сказала пиар-директор артистки Анна Исаева.

Если близкие решатся обнародовать записи, то позже и в рамках какого-нибудь художественного фильма о ней, добавила представительница певицы в интервью «Дни.ру». 

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Врачи на протяжении нескольких недель боролись за жизнь певицы, но ее сердце, не выдержав нагрузки, остановилось. Певицы не стало 16 марта, ей было 38 лет.

Отец артистки не винит врачей за то, что они не смогли спасти дочь. По его словам, Началова занималась самолечением и запустила болезнь, в результате чего начался абсцесс с поражением внутренних органов. При этом он признался, что до конца верил, что дочь будет жива.

В начале апреля стало известно, что выйдет полнометражный художественный фильм о жизни Началовой. По словам Исаевой, семья певицы официального согласия на съемки картины пока не давала.  

Автор: Дарья Смолина
Источник: Дни.ру
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