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Тульскую школьницу затравили за видео с учительницей-тираном

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Тульскую школьницу затравили за видео с учительницей-тираном

Тула, 12 апреля. Руководство школы №8 в Новомосковске (Тульская область) уволило учительницу по геометрии Зою Алексееву после того, как одна из школьниц опубликовала видео, на котором преподаватель матерится, бьет ученика линейкой и называет его «гаденышем».

Директор школы Алексей Енин заявил, что в настоящее время данным инцидентом занимается Следственный комитет. При этом он отметил, что прежде за Алексеевой подобного поведения замечено не было.  

По словам одной из учениц, после того как школьница опубликовала видео, послужившее поводом для увольнения преподавателя, ее стали травить другие дети.

«Девочку после видео запугивали, гнобили, поступали некие угрозы, ее закрывали в туалете и становились толпами, всячески издевались и пытались обидеть», — рассказала она телеканалу 360.

При этом собеседница телеканала подтвердила, что учительница неоднократно била учеников. Что же касается автора видео, то она перестала ходить в школу из-за травли со стороны других учеников.

Ранее министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, комментируя инцидент, заявила, что такое поведение со стороны педагога недопустимо. По данным Минобразования региона, опубликованные факты свидетельствуют о грубом нарушении преподавателем этических норм.  

 

Автор: Антон Соколов
Источник: Телеканал 360
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