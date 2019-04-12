Чампан пожалела Ассанжа после ареста

Москва, 12 апреля. Бывшая российская шпионка Анна Чапман прокомментировала задержание основателя международной некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отметив, что этого человека ей жалко.

Чапман подчеркнула, что «чисто по-человечески его жалко просто». По ее словам, Ассанж «боролся за то, что верил», однако его жизнь сложилась «совершенно трагически». Об этом пишет «Царьград».

«Сейчас непонятен политический курс, не совсем ясен. В целом же, надо понимать, есть везде и хорошие и плохие люди — и в законе, и в правоохранительных силах, везде. <…> Поэтому просто желаю ему душевного спокойствия и мужества», — сказала Чапман, заметив, что последняя информация о задержании «похожа на новость про НЛО».

Напомним, Ассанж был арестован по ордеру Вестминстерского магистратского суда и помещен под стражу 11 апреля. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения. Известно, что власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks гражданства и политического убежища и позволили сотрудникам правоохранительных органов Лондона попасть на территорию своего посольства, где Ассанж скрывался более шести лет.

Ранее сообщалось, что хакеры из группы Anonymous потребовали немедленно освободить основателя WikiLeaks. В противном случае они обещают отомстить британцам за преследование Ассанжа. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что США, Великобритании и Эквадору следует готовиться к массированным хакерским атакам после ареста австралийца. По словам Власова, журналист «добывал информацию, касающуюся миллионов людей во всем мире, о политике США».