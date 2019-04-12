Порошенко и Меркель поддержали «пасхальное перемирие» в Донбассе

Берлин, 12 апреля. Украинский президент Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержали новое «пасхальное перемирие» в Донбассе.

«Благодарен Ангеле Меркель, что в процессе сегодняшнего обсуждения мы поддержали «пасхальное прекращение» огня, которое вступит в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ», — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь, как уточняет ТАСС, Меркель указала на «необходимость продолжать политический процесс» в этом регионе.

«Хорошо, что Россия участвует в этом процессе. Это единственный путь, который позволит продвинуться вперед», — подчеркнула она.

Отметим, что власти РФ неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, и, наоборот, заинтересована в скорейшем его разрешении.

Как сообщалось ранее, в пятницу Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию. Из Берлина он отправится в Париж, где встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном. Накануне во Францию прибыл украинский шоумен Владимир Зеленский, главный оппонент Порошенко на выборах президента Украины.

Он уже пообщался с Макроном, и даже из Парижа умудрился поругаться с Порошенко. Телефонная перепалка произошла в эфире украинского телеканала «1+1».