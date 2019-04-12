В Совфеде допустили перехват беспилотников США у границ России

Россия будет вынуждена отвечать на политическое и военное давление со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Олег Морозов, комментируя разведку американского беспилотника у западных границ России.

Под пристальным вниманием

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk Военно-воздушных сил Соединенных Штатов провел разведывательный полет рядом с границей Калининградской области. Об этом сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Беспилотник с бортовым номером 112048 поднялся с базы морской авиации Сигонелла на острове Сицилия.

Отметим, что за последние несколько месяцев иностранные разведывательные самолеты и беспилотные летательные аппараты все чаще стали появляться рядом с российскими границами и военной инфраструктурой. Ранее американский беспилотник пролетел вдоль черноморского побережья. Кроме того, воздушные судна США постоянно фиксируют над Балтийским морем и в окрестностях российских баз на территории Сирии.

Министерство обороны РФ призвало Соединенные Штаты отказаться от подобных разведывательных операций. В американском военном ведомстве ответили на это отказом.

Россия вынуждена отвечать

Олег Морозов не считает, что активная разведывательная деятельность США — подготовка к каким-либо военным действиям. По его мнению, американцы занимаются наращиванием демонстрации силы и это элемент политического давления.

«США делают это для того, чтобы показать, что они готовы при случае перевести диалог с Россией в околовоенную плоскость, показать возможности своих самолетов, беспилотников. Это скорее демонстрация силы и психологическое давление, нежели реальные военные приготовления. Но тем не менее это не может не вызывать беспокойство, потому что любые действия с применением каких-то военных систем всегда вызывают желание ответить, применить какие-то превентивные меры. Действия США понижают уровень безопасности в мире, и на наших границах в частности», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор отметил, что Россия не будет равнодушна к американской разведке своих границ. Он допустил перехват самолетами ВКС РФ воздушных судов США в приграничных зонах.

«Это не наш выбор. Нам это, конечно, не нужно, но мы будем отвечать», — заключил Олег Морозов.

Ранее в Госдуме пообещали «оставить НАТО без зубов» в случае провокаций в Керченском проливе.