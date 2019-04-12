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Одного из лучших сотрудников спецслужб Эстонии обвинили в работе на Россию

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Одного из лучших сотрудников спецслужб Эстонии обвинили в работе на Россию

Таллин, 12 апреля. Бывшего сотрудника Полиции безопасности Эстонии (КАПО) Владимира Куликова обвинили в работе на Россию, заявил глава КАПО Арнольд Синисалу на пресс-конференции, посвященной презентации нового ежегодника ведомства.

Куликов считался одним из лучших сотрудников эстонской спецслужбы: в 1995 году он даже стал полицейским года. Известно, что он был награжден орденом Орлиного креста. Однако в 2012 году мужчина был вынужден уйти со службы из-за проблем со здоровьем.

После работы в Полиции безопасности Эстонии Куликов стал тренером по дзюдо. Мужчина посещал Россию. Во время одной из таких поездок, как считают в КАПО, его якобы завербовали российские спецслужбы, пишет ERR.

26 марта экс-сотрудник КАПО был задержан. По словам Синисалу, «в ходе следствия могут выявиться признаки государственной измены». Детали обвинения не раскрываются, поскольку расследование продолжается, пишет «Свободная пресса».

Ранее в России был задержан норвежец Фруде Берг. Иностранца обвиняют в шпионаже. Гособвинитель Милана Дигаева уточнила, что гражданин Норвегии подозреватся в сборе информации о российских ядерных подлодках.

Берга задержали с поличным. В момент задержания он получал секретные данные от россиянина, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ.

Дело маркировано грифом «совершенно секретно» и будет рассматриваться в закрытом режиме. Всего по нему проходит 15 свидетелей. Обвиняемому в шпионаже против России норвежцу грозит 14 лет колонии, пишет «Газета.ru».

Автор: Катерина Иванова
Источник: ERR
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