Одного из лучших сотрудников спецслужб Эстонии обвинили в работе на Россию

Таллин, 12 апреля. Бывшего сотрудника Полиции безопасности Эстонии (КАПО) Владимира Куликова обвинили в работе на Россию, заявил глава КАПО Арнольд Синисалу на пресс-конференции, посвященной презентации нового ежегодника ведомства.

Куликов считался одним из лучших сотрудников эстонской спецслужбы: в 1995 году он даже стал полицейским года. Известно, что он был награжден орденом Орлиного креста. Однако в 2012 году мужчина был вынужден уйти со службы из-за проблем со здоровьем.

После работы в Полиции безопасности Эстонии Куликов стал тренером по дзюдо. Мужчина посещал Россию. Во время одной из таких поездок, как считают в КАПО, его якобы завербовали российские спецслужбы, пишет ERR.

26 марта экс-сотрудник КАПО был задержан. По словам Синисалу, «в ходе следствия могут выявиться признаки государственной измены». Детали обвинения не раскрываются, поскольку расследование продолжается, пишет «Свободная пресса».

Vladimir Kulikov. Former best KaPO operative of the 90's. Currently Sambo (combat Judo developed in Soviet Union by army instructors) trainer in Tallinn. Picture taken in 2017. His team took bronze medal from competition in Russia.https://t.co/C4AIYq0m5F pic.twitter.com/CB6rHKyEcE — lennutrajektoor (@lennutrajektoor) April 12, 2019

Ранее в России был задержан норвежец Фруде Берг. Иностранца обвиняют в шпионаже. Гособвинитель Милана Дигаева уточнила, что гражданин Норвегии подозреватся в сборе информации о российских ядерных подлодках.

Берга задержали с поличным. В момент задержания он получал секретные данные от россиянина, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ.

Дело маркировано грифом «совершенно секретно» и будет рассматриваться в закрытом режиме. Всего по нему проходит 15 свидетелей. Обвиняемому в шпионаже против России норвежцу грозит 14 лет колонии, пишет «Газета.ru».