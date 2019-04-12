ФНС прокомментировала возможность перехода ИНН в электронный формат

Москва, 12 апреля. Федеральная налоговая служба России пока не планирует выдавать индивидуальный номер налогоплательщика исключительно в электронном виде. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

В ФНС уточнили, что в настоящее время граждане РФ могут получить документ как в бумажном, так и в электронном формате.

«Переход на выдачу свидетельства о постановке на учет только в электронном виде пока не планируется», — уточнили в службе интернет-изданию «Инфореактор».

Ранее Пенсионный фонд России принял решение выдавать СНИЛС россиянам, получающим документ впервые, только в электронном виде. Ламинированные карты также продолжат действовать, однако при их утере новые выдавать не станут. Как отмечали в ПФР, переход на новый формат займет порядка трех месяцев.