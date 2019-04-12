Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

ФНС прокомментировала возможность перехода ИНН в электронный формат

33
0 Оставить комментарий

ФНС прокомментировала возможность перехода ИНН в электронный формат

Москва, 12 апреля. Федеральная налоговая служба России пока не планирует выдавать индивидуальный номер налогоплательщика исключительно в электронном виде. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

В ФНС уточнили, что в настоящее время граждане РФ могут получить документ как в бумажном, так и в электронном формате.

«Переход на выдачу свидетельства о постановке на учет только в электронном виде пока не планируется», — уточнили в службе интернет-изданию «Инфореактор».

Ранее Пенсионный фонд России принял решение выдавать СНИЛС россиянам, получающим документ впервые, только в электронном виде. Ламинированные карты также продолжат действовать, однако при их утере новые выдавать не станут. Как отмечали в ПФР, переход на новый формат займет порядка трех месяцев.

Автор: Василий Котов
Источник: Инфореактор
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров