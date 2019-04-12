Матвиенко назвала условие возвращения России в ПАСЕ

Москва, 12 апреля. Россия вернется в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если будут созданы равные единые условия для всех национальных делегаций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик подчеркнула, что Россия не собирается возвращаться в ПАСЕ, поскольку у организации сохраняется «возможность дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим и иным принципам».

Российская сторона рассчитывает, что ПАСЕ все же примет необходимые изменения, которые бы «создали равные единые условия для всех национальных делегаций».

«Это наше условие остается в силе. Только в таком случае мы готовы вернуться в ПАСЕ и выполнять все взятые обязательства, в том числе выплачивать наш взнос», — добавила она.

ПАСЕ на апрельской сессии приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Москву сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Российская делегация была лишена в ПАСЕ права голоса и ряда полномочий из-за ситуации вокруг Крыма, который в 2014 году на законных основаниях стал частью РФ. После организация лишь ужесточала санкции против России. Москва приняла решение не подавать необходимые для аккредитации документы, поскольку работать в таких условиях было невозможно.