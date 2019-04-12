Путин назвал сумму, необходимую для проектов создания ракетных двигателей

Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин сообщил, что на реализацию новых проектов по созданию ракетных двигателей будет выделено более 5,5 миллиарда рублей.

В День космонавтики российский лидер посетил «НПО Энергомаш», где Путину показали перспективные разработки в области двигателестроения. Президент России заявил, что работа над новыми проектами в области создания ракетных двигателей потребует выделения 5,6 миллиарда рублей.

«Порядка 5,6 миллиарда рублей будет дополнительно выделено на новые проекты по созданию ракетных двигателей», — сказал Путин.

Во время визита на завод «Энергомаш» президент России также рассказал о работе над созданием Национального космического центра. Стоимость проекта оценивается в 25 миллиардов рублей, в 2022 году, по словам Путина, должен появится контур центра.

Напомним, российские технологии двигателестроения — одни из наиболее передовых в мире. В конце прошлого года глава компании Space X Илон Маск высоко оценил российский ракетный двигатель РД-180, используемый на американских ракетах.

В марте текущего года Маск вновь похвалил российских конструкторов, сказав, что у РФ есть «отличные ракеты» и «самый лучший двигатель».