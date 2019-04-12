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Россия

Путин отказался ехать на 75-летие высадки союзников в Нормандии

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Путин отказался ехать на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин не намерен принимать участие в мероприятиях во Франции, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — отметил Песков на вопрос, поедет ли Путин в июне в Нормандию.

Напомним, в 2014 году глава российского государства принимал участие в праздновании 70-летия высадки союзников во Франции. Тогда он встретился с 44-м президентом США Бараком Обамой.

По данным СМИ, нынешний американский президент Дональд Трамп заявил о намерении посетить Нормандию в честь 75-ой годовщины высадки союзных войск во Франции.

Высадка союзных войск в Нормандии началась 6 июня 1944 года. Операция под кодовым названием «Нептун» стала крупнейшей в мире, в ней принимали участие десантные суда. Она стала первой частью операции «Оверлорд» — битвы за Нормандию.

Автор: Ксения Пудовкина
Источник: РИА Новости
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