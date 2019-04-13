Жители сирийского Дейр-эз-Зора устроили митинг против решения Трампа по Голанам

Дамаск, 13 апреля. Жители сирийской провинции Дейр-эз-Зор устроили акцию, направленную против решения президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами. Таким образом, они в очередной раз подчеркнули, что категорически отказываются от декларации американского лидера, а также считают ее атакой на весь сирийский народ.

На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что в конце марта американский глава подписал декларацию, которая признает спорную территорию Голанских высот частью Израиля. Это произошло на встрече Дональда Трампа с премьер-министром страны Биньамином Нетаньяху. Согласованный Трампом документ полностью противоречит международным резолюциям, в том числе резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета безопасности.

Решение администрации американского президента вызвало волну негодования не только со стороны властей Дамаска, но и со стороны множества европейских лидеров, в том числе со стороны россиян. Стоит отметить, что Голаны были незаконно аннексированы Израилем в 1967 году во время Шестидневной войны. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке аннексировал историческую территорию сирийской республики. Принадлежность высот долгое время была основным предметом израильско-сирийского конфликта.

С момента подписания декларации по всей территории сирийской республики продолжаются протесты: люди публично поддерживают своих соратников, проживающих в районе Голан и отвергают любое вмешательство посторонних во внутренние дела своей страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Коммунистическая партия Сирии провела митинг против решения США по Голанским высотам в провинции Хасака. Сирийский народ, выступающий на митинге, заявил, что Голаны были и остаются территорией Сирии, независимо от решения мировых лидеров, не имеющих никакого отношения к республике.