Рогозин рассказал об интересе НАТО к ракетным двигателям РФ

Москва, 12 апреля Ряд стран НАТО заинтересованы в покупке российских ракетных двигателей, несмотря на санкции и политическую напряженность. Об этом в пятницу заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с журналистами.

Он отметил, что не только США проявляют интерес к продуктам российской космической промышленности.

«Поэтому не надо бить горшки: мы за то, чтобы международное сотрудничество в области космоса сохранялось в полной мере. Это очень хороший показатель, что в условиях санкций, давления, высокотехнологичный экспорт у России существует», — подчеркнул Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что экспорт ракетных двигателей не только повышает имидж российской ракетно-космической отрасли, но и приносит стране прибыль.

Напомним, что 12 апреля Россия и многие другие страны бывшего Советского Союза отмечают День космонавтики. Согласно опросу ВЦИОМ, три четверти россиян считают РФ лидером в освоении космоса, передает «Газета.ру».

Ранее в Государственном космическом научно-производственном центре им. М. В. Хруничева сообщили, что ракету-носитель «Протон-М» для запуска спутника «Ямал-601» доставят на Байконур на поезде. Вместе с «Протоном-М» на Байконур были отправлены разгонный блок «Бриз-М», головной обтекатель и переходная система. «Протон» должен вывести на орбиту космический аппарат «Ямал-601», который, как дожидается, станет самым мощным по проруской способности российским спутником и заменит «Ямал-202».