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Частный самолет разбился на Кубани

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Частный самолет разбился на Кубани

Краснодар, 12 апреля. Частный легкомоторный самолет «Спектр-30» разбился в Краснодарском крае. В результате пострадал 58-летний пилот.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП произошло между населенным пунктом Романчуки и поселком Стукановский.

«Самолет зацепился за ветки. На борту был один человек — пилот Асхаб М. Он получил перелом правой голени и компрессионный перелом позвоночника. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести», — добавил источник ФАН.

Автор: Игорь Федоров
Источник: Федеральное агентство новостей
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