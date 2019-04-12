Частный самолет разбился на Кубани

Краснодар, 12 апреля. Частный легкомоторный самолет «Спектр-30» разбился в Краснодарском крае. В результате пострадал 58-летний пилот.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП произошло между населенным пунктом Романчуки и поселком Стукановский.

«Самолет зацепился за ветки. На борту был один человек — пилот Асхаб М. Он получил перелом правой голени и компрессионный перелом позвоночника. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести», — добавил источник ФАН.