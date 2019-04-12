Кокорин заинтересовался видео нападения футболиста «Спартака» на иностранца

Москва, 12 апреля. Нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин, который находится под арестом по делу о драке в Москве, заинтересовался видеозаписью с нападением его коллеги из «Спартака» на иностранца. Игрок сине-бело-голубых в разговоре с журналистами отметил, что необходимо посмотреть запись инцидента.

Как передает «5 канал», 10 апреля стало известно, что футболист «Спартака» Аяз Гулиев напал на пешехода в Москве, избил его и сломал ему нос. Пострадавшим оказался гражданин США.

Александр Кокорин рассказал, что весь день находился в суде и об инциденте с Гулиевым не в курсе.

«Нужно посмотреть, что он сделал, покажите нам. Мы тоже с удовольствием посмотрели бы», — сказал Александр Кокорин, передает РЕН-ТВ.

Отмечается, что Павел Мамаев на вопрос о поступке Гулиева отвечать не стал.

Как передает Infox.Ru, суд продлил арест Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 25 сентября 2019 года. Такое же решение вынесено в отношении Кирилла Кокорина (младшего брата нападающего «Зенита») и Александра Протасовицкого.

Как передает «ФедералПресс», во время судебных разбирательств футболисты частично признали свою вину по уголовному делу о драке в ресторане «Кофемания». Заседание по делу проходит в Пресненском суде Москвы. Кокорин отметил, что не признает хулиганство и побои, нанесенные Виталию Соловчуку. Мамаев заявил, что не признает предварительный сговор.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин проходят подозреваемыми по делу о драках в Москве. В октябре 2018 года появились сообщения, что игроки избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в кофейне. Кроме того стало известно, что футболисты напали на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Как передают «Известия», следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».