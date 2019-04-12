Успех Maruv в России возмутил украинцев

Киев, 12 апреля. Украинцы, взбешенные оглушительным успехом Maruv в России, затравили певицу за «развратное» поведение и заявили, что она «недостойна Украины».

6 апреля артистка выступила в московском «Известия-Hall». Зрители шоу делились фото и видео выступления. Снимки в своем Instagram опубликовала и сама Maruv. Украинские пользователи тут же разразились своим «праведным» гневом и устроили настоящую травлю в комментариях.

«Фу, смотреть противно. А тебя еще половина страны поддерживала», «Ты недостойна Украины», — возмущались юзеры.

Некоторые посоветовали Maruv оставаться в России навсегда.

«Ну, в Москве тебе всегда будут рады, особенно после нацотбора. Может, стоит там остаться насовсем?» – поинтересовался один из подписчиков.

Концерт певицы в Москве не дает покоя и украинским СМИ. Ряд изданий тоже посоветовал Maruv продолжать зарабатывать в «стране-агрессоре». При этом, как отмечает портал «Дни.ру», шоу певицы в Москве было нисколько не развратнее номера, за который украинцы голосовали во время национального отбора на Евровидение.

Как сообщалось ранее, Maruv победила на украинском национальном отборе, но отказалась от участия в Евровидении-2019 после волны критики из-за ее российских гастролей.

Сейчас артистка успешно выступает в России. Здесь ей вручили премию ZD AWARDS-2018 в номинации «Прорыв года».