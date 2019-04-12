«Сокольники» объяснили отказ в проведении митинга за освобождение Кокорина и Мамаева

Москва, 12 апреля. Столичный парк «Сокольники» не разрешил фанатам футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева проводить митинг с требованием освободить спортсменов. Замдиректора по координации деятельности с местными органами исполнительной власти Александр Лебедев объяснил это решение.

Фанаты футболистов планировали провести акцию 13 апреля в «Сокольниках». Мероприятие они решили назвать «Митинг за освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева». Однако в парке ответили отказом и объяснили свое решение.

«Не согласовано, не будет этого мероприятия, — приводит слова Лебедева телеканал «360». — Дело в суде, и до тех пор, пока суд не вынесет решение, мы не имеем права в соответствии с законодательством».

Однако организатор митинга Игорь Шумилин отметил, что стороны нашли выход из ситуации. Руководство парка одобрило митинг, если активисты изменят его название. Футбольные фанаты признали, что из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева может освободить только суд.

«Официальные бумаги я еще не получил, мы договорились о встрече сегодня днем, — заверил Шумилин. — Теперь будет «Митинг в поддержку футболистов». С такой формулировкой можно будет [провести]».

Накануне здание Пресненского суда эвакуировали в Москве. В этот момент там проходило заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. 12 апреля в суде проходит четвертое полноценное слушание по уголовному делу против них, пишет «Газета.ru».

Против спортсменов возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ареста футболистов продлен до 25 сентября.