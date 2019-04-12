Рэпер ST рассказал, почему Шнуров распустил «Ленинград»

Москва, 12 апреля. Российский рэпер ST предположил, что распад группы «Ленинград» произошел из-за того, что Сергей Шнуров устал от работы в коллективе. ST, который гастролировал с известной петербургской группой, заявил, что не верит в то, что объявление о прекращении существования «Ленинграда», — это пиар-ход.

«В любом случае, он [Шнуров] же все равно капитан этого корабля. И он посчитал, что сейчас нужно сделать так», — сказал рэпер в интервью «Ленте.ру».

ST признался, что сожалеет о распаде «Ленинграда».

«Мне нравится гастролировать в составе «Ленинграда». Но если так должно быть, значит, так должно быть», — отметил рэпер.

Напомним, ST снимался в клипе «Ленинграда» «Ч.П.Х.», кроме того, совместно с рэпером группа выпустила клип на песню «Балалайка». О том, что «Ленинград» отправляется в свой последний тур, лидер группы Сергей Шнуров объявил в марте.

При этом музыкант не стал исключать, что «когда-нибудь» группа сможет снова собраться, однако это, по словам Шнурова, произойдет не скоро.

Ранее лидер «Ленинграда» уже распускал группу — в 2008 году Шнуров, объявив о распаде коллектива, сосредоточился на работе в проекте «Рубль».