Телеканал «Мир» исключили из списка обязательных в Казахстане

Москва, 12 апреля. Телеканала «Мир» исключили из перечня телеканалов, обязательных к трансляции на территории Казахстана, сообщили СМИ.

Ранее был опубликован новый предварительный перечень телеканалов, обязательных к трансляции на территории республики.

В новом списке, согласно документу, не оказалось телеканала «Мир». Таким образом, после того, как документ вступит в силу, зрители Казахстана не смогут увидеть телеканал в эфире.

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была образована в 1992 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В создании телеканала принимал участие и действующий лидер республики Касым-Жомарт Токаев.