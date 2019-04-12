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Телеканал «Мир» исключили из списка обязательных в Казахстане

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Телеканал «Мир» исключили из списка обязательных в Казахстане

Москва, 12 апреля. Телеканала «Мир» исключили из перечня телеканалов, обязательных к трансляции на территории Казахстана, сообщили СМИ.

Ранее был опубликован новый предварительный перечень телеканалов, обязательных к трансляции на территории республики.

В новом списке, согласно документу, не оказалось телеканала «Мир». Таким образом, после того, как документ вступит в силу, зрители Казахстана не смогут увидеть телеканал в эфире.

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была образована в 1992 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В создании телеканала принимал участие и действующий лидер республики Касым-Жомарт Токаев.

«У меня одно пожелание — процветание и привлечение все большей аудитории. Думаю, что эта задача абсолютно выполнима», — цитирует «МИР24» главу государства.

Автор: Дарья Смолина
Источник: МИР24
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