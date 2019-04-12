Российская подлодка «Белгород» получила неотразимое оружие возмездия

Атомная подводная лодка К-329 «Белгород» проекта 09852, несущая беспилотные подводные аппараты океанской многоцелевой системы вооружения «Посейдон», будет спущена на воду 23 апреля 2019 года. Об этом заявил источник ТАСС в ОПК.

Достройку «Белгорода» на плаву, швартовые испытания подлодки и испытания ее ядерного реактора планируется завершить в течение 2019 года. В 2020 году должны состояться заводские ходовые и государственные испытания К-329. Таким образом, в конце будущего года первая подлодка-носитель «Посейдона» должна быть передана ВМФ России.

Эта информация сразу приковала к себе внимание отечественных и иностранных военных аналитиков. Дело в том, что передача «Белгорода» в состав ВМФ России будет означать не просто пополнение отечественного флота еще одной атомной субмариной, а появление у нашей страны новейшей системы вооружения, способной заметно скорректировать баланс сил на международной арене.

К подобным выводам приходят почти все эксперты, так или иначе отслеживающие этапы разработки в России «главного калибра» К-329 — океанской многоцелевой системы вооружения «Посейдон», чья родословная восходит к советской суперторпеде Т-15.

Федеральное агентство новостей решило напомнить о легендарной «пятнашке» и разобраться, с какой угрозой столкнулись Соединенные Штаты.

Дотянуться до США

Эта история началась 12 сентября 1952 года, когда председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин подписал постановление «О проектировании и строительстве объекта 627». За нейтральным термином «объект» скрывалась К-3 — первая советская подводная лодка с атомным двигателем.

Международная обстановка была крайне напряженной — вовсю раскручивался маховик Холодной войны. Объединенный комитет начальников штабов в США утвердил на случай начала открытых боевых действий план «Дропшот» — операцию, предусматривающую нанесение американскими стратегическими бомбардировщиками массированных ядерных авиаударов по советской территории. Воспрепятствовать этому мог лишь советский удар возмездия. Точнее — его неизбежность в случае, если бы Советский Союз получил возможность «дотянуться» до территории США.

Проблема была в том, что ядерное оружие у СССР уже было, а вот надежных средств его доставки на Североамериканский материк не имелось. Теоретически немногочисленные советские дальние бомбардировщики могли бы долететь до побережья США. Но, во-первых, топлива «сталинским соколам» хватило бы только «в один конец», а во-вторых, многочисленные американские РЛС и реактивные истребители F-86 заведомо превращали подобную акцию в неосуществимую. Альтернативой «налету самоубийц» могли бы стать советские межконтинентальные баллистические ракеты, но первая из них — Р-7 Сергея Королева — находилась еще на стадии эскизного проекта.

Все эти обстоятельства и натолкнули высшее политическое руководство СССР на весьма нетривиальную идею. По ней носителем ядерного оружия должен был стать тот самый «объект 627», а средством доставки ядерной боеголовки… Нет, не ракета, а ядерная суперторпеда, которой предполагалось атаковать Североамериканский материк. Атомный двигатель должен был позволить подлодке месяцами скрытно патрулировать рядом с побережьем США.

После получения приказа нанести удар возмездия субмарина должна была приблизиться на 40 км к берегу и выпустить по американской военно-морской базе или расположенному на берегу крупному городу гигантскую торпеду. Неподалеку от цели специальный механизм суперторпеды привел бы в действие термоядерный заряд мощностью 100 мегатонн, что имело бы для береговой инфраструктуры противника фатальные последствия.

…Сначала где-то далеко в океане, у самого горизонта, вспухли невиданных размеров паровые пузыри. Затем из них в небо вырвались быстро растущие султаны ядерных взрывов. Светового излучения не было — вода поглотила свет и тепло. Но подводная ударная волна породила мегацунами.

Стена воды, добравшаяся до мегаполиса на берегу, снесла его до основания, уничтожила находившиеся неподалеку военные базы и аэродромы, после чего покатилась дальше вглубь материка. Обрушившийся на землю воздушно-капельный поток принес с собой такую дозу радиации, что если бы в зоне поражения остался хотя бы один работающий счетчик Гейгера, его бы зашкалило. Но такого счетчика, как и вообще чего-либо целого или живого, на удалении в десятки километров от береговой черты не осталось…

Примерно так западные аналитики описывали гипотетическое применение советской ядерной суперторпеды. Словом, это было бы настоящее оружие Судного дня, беспощадное и неотразимое. В советских документах проект суперторпеды получил название Т-15.

Смерть и возрождение концепции

По расчетам, «пятнашка» должна была иметь массу 40 тонн. Под стать торпеде планировался и размер торпедного аппарата. Его длина составила бы более 22% от общей длины подлодки.

Проект суперторпеды стратегического назначения считался настолько секретным, что долгое время о нем не знало даже командование ВМФ СССР. А когда узнало, то… разразился скандал.

Адмиралы жестко раскритиковали проект Т-15, указав на следующие нюансы. Нет гарантии сохранения подлодкой устойчивости после пуска столь массивной торпеды. После использования Т-15 лодка остается фактически безоружной. Наконец, весьма сомнительна возможность создания термоядерного заряда требуемой мощности, помещающегося в габариты суперторпеды.

Неизвестно, как на подобную эскападу отреагировал бы Сталин, но занявший после его смерти пост главы государства Никита Хрущев к доводам моряков прислушался. Тем более, к этому моменту уже закончились испытания МБР Р-7. В итоге проект Т-15 был закрыт, а подлодку К-3 достроили с обычным торпедным вооружением.

Казалось, что на этом концепция «суперторпеда против берега» умерла. Но так только казалось. К 2015 году в результате создания американцами системы противоракетной обороны в Центральной и Восточной Европе возможность нанесения нашей страной ядерного удара возмездия по США вновь была поставлена под вопрос, по крайней мере западными аналитиками. Вот тут-то и рванула российская бомба. Информационная, но от этого не менее убойная.

10 ноября 2015 года, во время трансляции встречи представителей министерства обороны РФ и ОПК с президентом страны Владимиром Путиным, в объектив видеокамеры попала страница презентации многоцелевой океанской системы «Статус-6». Схема действия «Статуса» иллюстрировалась изображениями атомных подводных лодок и… большой торпеды, нейтрально именуемой в лучших традициях 1950-х «самоходным подводным аппаратом».

Из имевшегося на той же страницы описания явствовало, что «Статус-6» представляет собой необитаемый подводный дрон, за счет компактного реактора имеющий дальность хода до 10 тысяч километров, способный погружаться на глубину до 1 км и развивающий скорость до 185 км/ч.

При этом дроны «Статуса-6» заявлялись как многоцелевые и, в зависимости от комплектации боевого модуля, могли бы вести разведку, ставить мины, атаковать противника ракетами или обычными торпедами. Был предусмотрен вариант использования «Статуса-6» и для удара возмездия. С этой целью в боевом модуле дрона должен был быть размещен термоядерный боеприпас особо высокой мощности — так называемая «кобальтовая бомба».

«Назначение системы: поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного загрязнения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени», — сообщалось в презентации.

Его величество «Посейдон»

Судя по имеющейся в открытом доступе информации, многоцелевая океанская система «Статус-6» разрабатывалась еще с начала 1990-х ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБ «Малахит» в рамках опытно-конструкторских работ по теме «Скиф», предусматривающих создание роботизированного подводного средства лодочного базирования. Как уже указывалось выше, проект Т-15 так и не был реализован. Но наработки по нему, несомненно, легли в основу концепции «Скифа», из которого, в свою очередь, родился «Статус-6».

Основным отличием последнего от советской «пятнашки» стала универсальность беспилотных подводных аппаратов, что позволяло использовать их не только для термоядерного удара по объектам береговой инфраструктуры вероятного противника. Кроме того, научно-технические достижения последнего времени позволили заметно уменьшить габариты как атомной силовой установки, так и оснащенного ею беспилотного подводного аппарата. Это дало российским разработчикам возможность без особых проблем вооружить подлодку сразу несколькими дронами.

Реинкарнация в России на качественно новом техническом уровне идеи Т-15 стала для Вашингтона серьезным потрясением. Ни под один договор о нераспространении ядерных вооружений подводные дроны не попадали. Средств противодействия подобному оружию или своего аналога «Статуса-6» Америка не имела. Мало того, даже если бы американцам удалось создать свой «Статус-6», он априори не являлся ультимативным оружием против России, ведь у той, в отличие от США, большая часть промышленных и населенных объектов РФ находилась в глубине континента.

Некоторое время американские аналитики убеждали всех и, прежде всего, самих себя, что «Статус-6» — это «кремлевская дезинформация». Но после того как 19 ноября 2015 года ЦРУ подтвердило существование системы «Статус-6», по кодификации НАТО — Kanyon, дальше заниматься самообманом Вашингтон не мог.

Вряд ли слив Москвой информации о «Статусе-6» был случайностью. Скорее, это был сигнал заокеанским «партнерам». По его итогам Штаты оказались перед непростым выбором — тратя миллиарды долларов, лихорадочно создавать средства противодействия «Статусу-6» или же… пойти навстречу предложениям России и прекратить дальнейшее развертывание систем ПРО в Европе. В последнем случае, очевидно, Москва была готова заморозить разработку своей многоцелевой океанской системы.

Сейчас мы уже знаем, какой выбор сделали американцы, — и работы над «Статусом-6» были продолжены.

В 2017 году в прессе всплыли сведения о завершении в России многолетнего цикла испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения автономного необитаемого аппарата. При объеме в сто раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, аппарат якобы имел большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим…

Спустя еще год все точки над «i» окончательно расставил президент России Владимир Путин. 1 марта 2018 года в своем послании Федеральному собранию глава государства сообщил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей. Эти аппараты обладают низкой шумностью и высокой маневренностью, они практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует. При этом беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами.

Непростая судьба «Белгорода»

18 марта 2016 года представители ОСК, комментируя сообщения о «Статусе-6», подтвердили разработку «беспилотного подводного робота», достаточно крупного, чтобы нести собственные торпеды, а также разработку атомных подводных лодок-носителей для таких роботов.

Через некоторое время после путинского послания система вооружения «Статус-6» стала фигурировать в открытых источниках под названием «Посейдон». А в январе 2019 года появилась информация о полигонных морских испытаниях «Посейдона». На них были подтверждены ранее заявленные ТТХ подводного беспилотника — практически неограниченная дальность хода на глубине около 1 км и высокие скоростные характеристики.

Итак, работы по «Посейдону» явно выходили на финишную прямую. Однако оставался открытым вопрос о сроке ввода в строй его первого носителя — атомной подводной лодки К-329 «Белгород» проекта 09852. Заложенный на Севмаше еще 24 июля 1992 года под заводским номером 664 будущий «Белгород» изначально должен была стать еще одним атомным подводным крейсером типа «Антей». Таким же, как К-141 «Курск».

6 апреля 1993 года строящаяся подлодка получила название «Белгород». 16 мая 1994 года, в связи с развалом СССР и последовавшим вслед за этим сокращением военного бюджета, все работы на К-329 «Белгород» были остановлены. Субмарину исключили из состава ВМФ и законсервировали. Решение о том, что «Белгород» все же следует достроить, было принято лишь в 2000 году, после трагической гибели «Курска».

Экономическая ситуация в стране была непростая, поэтому финансирование достройки «Белгорода» велось по остаточному принципу. Не раз и не два случались моменты, когда Севмаш вел работы на К-329 исключительно за свой счет. Несмотря на это, к лету 2006 года готовность подлодки удалось довести до 80%, после чего на Севмаш прибыл министр обороны Сергей Иванов и объявил, что «Белгород» в состав ВМФ России… вводиться не будет. Недостроенную подлодку вновь законсервировали.

«Работа идет по плану»

Скорее всего, «Белгород» так и умер бы не родившись, но тут грянули Мюнхенская речь Владимира Путина, а затем «война трех восьмерок» в Южной Осетии. Конфронтация в отношениях России и Запада стала стремительно усиливаться. Вероятно, именно это обстоятельство подтолкнуло военно-политическое руководство страны к решению форсировать работы по ОКР «Скиф», плавно превратившиеся в создание системы вооружения «Статус-6».

Но «Статусу» был нужен подводный носитель. Вот тут-то в Москве и вспомнили о «Белгороде».

20 декабря 2012 года «Белгород» перезаложили по новому проекту 09852. Подлодка лишилась основного вооружения «Антеев», крылатых противокорабельных ракет комплекса «Гранит», зато превратилась в носителя беспилотных подводных аппаратов. Для этого корпус «Белгорода» пришлось удлинить до 184 метров, что превратило К-329 в самую длинную подлодку в мире.

Срок завершения строительства «Белгорода» долгое время оставался под вопросом, пока 20 февраля 2019 года Владимир Путин в своем 15-м послании Федеральному собранию не объявил дословно следующее:

«Хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, теперь можно сказать. Весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка — носитель… беспилотного комплекса. Работа идет по плану».

То, что при этом речь шла именно о «Белгороде», сомнений ни у кого не было. Косвенным подтверждением того, что К-329 действительно готовится к спуску на воду, стала рабочая поездка 12 марта в Северодвинск министра обороны Сергея Шойгу.

Наконец, ровно через месяц стал известен не только точный срок спуска «Белгорода» на воду — 23 апреля 2019 года, — но и предполагаемое время передачи подлодки в состав ВМФ РФ. Еще раз подчеркнем — подлодки, вооруженной уникальной системой вооружения, гарантирующей России возможность нанесения неотразимого удара возмездия по территории США.