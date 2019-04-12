Смерть Бориса Усова сравнили с гибелью Башлачева

Лидер московской рок-группы «Соломенные еноты», игравшей в стиле постпанк, Борис Усов (Белокуров) ушел из жизни 11 апреля 2019 года на 48-м году жизни. Своими воспоминаниями о покойном поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей лидер группы «Церковь детства» Денис Третьяков, знавший Усова лично.

«Усов был, на мой взгляд, одним из главных лириков, поэтов-сонграйтеров современной рок-музыки, — заявил он. — Это один из самых пронзительных, остро чувствовавших ситуацию в культуре и в мире людей, человек совершенно неординарных поэтических возможностей, который и жил, как оголенный нерв, и писал, как под током. Это невосполнимая потеря».

По мнению собеседника ФАН, то, что исполнителя не знает широкая аудитория, в России никогда не свидетельствовало о качестве таланта.

«Усов был центром московского андеграундного формейшена (сцены. — Прим. ФАН) — группы людей, которые с начала 90-х годов занимались самиздатом. Он сначала делал журнал «Шумела мышь», а потом «Мир искусства», создал группу «Соломенные еноты», — рассказал Третьяков.

По словам музыканта, этот коллектив всегда находился в оппозиции всему истеблишменту, в том числе культурному, и принципиально не играл на больших площадках, записывал домашние альбомы, не издавался.

«Боря не хотел, чтобы его записывали на дисках. Только в последние годы, после распада группы, диски начали выходить. Он не признавал Интернет — «нету никакого Интернета» (цитата из песни. — Прим. ФАН). Считал, что в России есть узкая группа людей, способная воспринимать его поэзию, его песни».

Третьяков отметил, что на рубеже нулевых годов группа «Соломенные еноты» котировалась в среде любителей такой музыки примерно так же, как «Гражданская оборона».

«В последние годы Борис сильно болел, две недели назад ему стало хуже, но от госпитализации он отказывался. Думали, что обойдется… И вот вчера вечером, к сожалению, не обошлось. Надо было, конечно, его госпитализировать…» — с сожалением сказал журналист.

Он уверен, что смерть Усова сейчас переживают многие поклонники его творчества.

«Все, кто понимает, о чем речь, на самом деле в шоке, — считает он. — Тут, в Ростове-на-Дону, все расстроены, в том числе музыканты групп «Церковь детства» и «Зазеркалье». Я думаю, что расстроены люди в Сибири, Тюмени, Новосибирске, даже в Киеве — здравомыслящие. Везде, не только в Москве. Несмотря на то, что Усов — московский автор, его очень любили по всей стране. Все в тоске теперь находятся… Он был сильным автором, безусловно, большущей величиной».

То, что произошло, по мнению Третьякова, сравнимо с гибелью рок-барда Александра Башлачева.

«Хотя это очень разные фигуры, удар этого метеорита будет такой же, как в свое время от падения Башлачева. Это будет еще очень долго отражаться, очень долго будут вспоминать. Пойдут трибьюты, кто-то запишет его песни, как-то будут это растаскивать. Будут пытаться использовать его внутренний мир, хотя это очень тяжело. Борин мир использовать практически невозможно, он уникален, он автохтонный. Этим он и ценен, это неограненный бриллиант. Им остается только любоваться, а как-то использовать, мне кажется, не получится», — подытожил лидер группы «Церковь детства».

Коллектив «Соломенные еноты» появился в 1992 году. В 2007 году группа приступила к работе над альбомом «Эльд», который так и остался несведенным. В разные годы в группе играли известные персоналии московской панк-сцены: Константин Мишин, Юлия Теуникова, Борян Покидько, Алексей Экзич.