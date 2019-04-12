Украина объявила в розыск капитана российского судна «Норд»

Киев, 12 апреля. Капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко объявили в розыск на Украине. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры страны.

Соответствующее решение было принято Оболонским районным судом Киева, который ранее постановил обеспечить принудительный привод на судебное заседание, запланированное на 12 апреля, капитана российского «Норда».

«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — подчеркивается в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

В конце января 2019 года адвокат Максим Могильницкий сообщил, что капитан российского рыболовецкого судна «Норд» в течение нескольких дней не выходит на связь с семьей. Позже стало известно, что он покинул территорию Украины. Горбенко рассказал, как смог уехать из страны, отметив, что сначала «на пересадках» добрался из Мелитополя до границы, после чего через КПП «Чаплынка» вернулся в Крым. По словам Горбенко, официально за его передвижениями по Украине никто не следил, а ограничение по запрету выезда на территорию полуострова было снято с него по решению суда.

Напомним, судно «Норд», которое следовало под российским флагом, было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Власти Киева заявили, что моряки являются гражданами Украины, хотя у них были российские паспорта. Горбенко грозило пять лет лишения свободы по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

Позже семерых членов экипажа российского судна обменяли на украинских моряков, а капитан «Норда» удерживался на Украине в течение года. Украинская полиция 4 февраля 2019 года объявила Горбенко в розыск как без вести пропавшего.