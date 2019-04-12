Названы регионы России с самыми высокими показателями смертности

Москва, 12 апреля. Вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на коллегии министерства труда и соцзащиты, назвала российские регионы с самыми высокими показателями смертности в стране.

Так, хуже всего дела обстоят в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях. Согласно данным Росстата, в Псковской и Тверской областях умирали по 16,8 человека на тысячу, а в Новгородской области — 16,5 человека на тысячу.

При этом самые низкие показатели смертности зафиксированы в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. В целом же смертность выросла в 32 регионах. В среднем по России в 2018 году на тысячу населения приходилось 12,4 умерших, сообщает «Газета.ру».

Ранее Голикова сообщала, что смертность в России снизилась за последние 13 лет на 23%. В 2005 году смертность в стране составляла 16,1 на 100 тыс. населения. При этом россияне на 37% реже стали умирать от сердечно-сосудистых заболеваний, на 54,5% реже погибать в ДТП. Также до 5,1% снизилась младенческая смертность, а от туберкулеза стали умирать в четыре раза реже.

Напомним, что по данным Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила более 73 лет. В ведомстве напомнили, что основная задача, которая стоит перед экспертами и властями, добиться повышения продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году. Для этого необходимо понижать смертность младенцев, людей среднего и пожилого возраста. Отметим, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2017 года составила 72,6 лет.