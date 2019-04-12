Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки

Москва, 12 апреля. Более тысячи сирийских беженцев вернулись из-за рубежа на родину за минувшие сутки, говорится в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 161 беженец», — говорится в сообщении.

Из Ливана в Сирию прибыли 307 человек, а из Иордании— 854 человека. Беженцы для возвращения в родную страну воспользовались пунктами пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» и «Насиб».

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 105 человек.

По данным Центра, инженерные подразделения вооруженных сил республики за сутки разминировали 3,5 гектара территории. Также саперы уничтожили 42 взрывоопасных предмета.

За прошедшие сутки российская сторона не проводила гуманитарные и благотворительные акции, добавили в Центре.