Представитель правительства Сахарской Арабской Демократической Республики Эхмаммед Хаддад заявил, что Голанские высоты безусловно являются территорией Сирии. Так он прокомментировал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей недавнее признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

«Мы поддерживаем решения ООН относительно Голанских высот. Они очевидны и ясны», — подчеркнул руководитель комитета по внешним связям Народного фронта освобождения Западной Сахары.

Таким образом, Западная Сахара поддерживает решения международного сообщества, согласно которым Голанские высоты являются неотъемлемой частью Сирийской Арабской Республики.

«Территориальная целостность Сирии — это вопрос очевидный, не требующий обсуждения», — убежден Эхмаммед Хаддад.

В данном случае Западная Сахара не признает территорию спорных Голанских высот как израильский регион.

«ООН не раз говорила, что Голанские высоты — это сирийская территория», — напомнил представитель Западной Сахары.

Ранее глава США Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в американской столице.

Территория Голанских высот, принадлежащая Сирии, была захвачена Вооруженными силами Израиля в 1967 году во время Шестидневной войны. Тем не менее международное сообщество считает эту территорию частью Сирийской Арабской Республики.

Официальный Тель-Авив игнорирует международные резолюции Совбеза ООН, которые признают статус Голан как аннексированной зоны и обязывают израильские силы покинуть высоты.