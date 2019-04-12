Как мировое сообщество отреагировало на революцию в Судане
В Судане произошла революция — президент Омар аль-Башир был отстранен военными от должности и заключен по домашний арест. Власть под свой контроль взяла армия. Страной в настоящий момент руководит Военный совет Судана, его возглавил министр обороны Авад Мохаммед Ахмет бен-Ауф.
Стоит отметить, что Судан при этом сохранил свою государственность и суверенитет, пресс-атташе посольства РФ Владимир Томский рассказал, что никто из россиян за помощью не обращался. Эту информацию подтверждают корреспонденты Федерального агентства новостей, которые сейчас работают в столице Судана, Хартуме. Они рассказали, что в городе спокойно.
Мировое сообщество пристально следит за происходящим в африканской стране. Федеральное агентство новостей проанализировало реакцию разных стран на революцию в Судане.
Африканские страны
После выступления Ауфа министр иностранных дел Египта поддержал выбор суданского народа.
«Министр подчеркнул уважение Египтом суверенитета Судана», — писало египетское издание Egypt Today 11 апреля.
Свою точку зрения на происходящее в соседнем государстве высказал и министр иностранных дел Чада Махамат Зене Шериф.
«Мы понимаем трудности, с которыми сталкивается суданский народ, и он сам должен решить судьбу своей страны», — сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Чада. — Мы надеемся, что воля суданского народа будет решена мирным путем».
Пресса Кении пишет, что власти обеспокоены переворотом в Судане, который может повториться и в их стране. Публикация датирована 11 числом.
Прокомментировал ситуацию в том числе и министр иностранных дел Эфиопии Веркынех Гебейеху.
«Эфиопия внимательно следит за текущими событиями в братской и соседней стране, Судане. Эфиопия выражает уверенность в том, что суданцы преодолеют этот трудный момент. Эфиопия полностью уважает суверенитет и политическую независимость Судана и искренне надеется, что все суданские политические заинтересованные стороны найдут мирное решение этой проблемы. Эфиопия полностью понимает и уважает желания суданского народа и поддерживает их», — заявил дипломат.
Сейф Аль-Ислам Каддафи в своем заявлении для новостного агентства «Аль-Джамахирия» в пятницу прокомментировал свержение Омара аль-Башира в Судане следующим образом.
«В пятницу Судан и даже вся Африка сделает глоток свежего воздуха, очищенного от гнили и спор, после того, как дерево было вырвано с корнем. И для тех, кто не знает аль-Башира, именно он был одним из сторонников хаоса в Алжире в течение Черного десятилетия, он несет прямую ответственность за массовые убийства в Дарфуре и Кордофане и за отделение южного Судана. Он был одним из крупнейших сторонников крестового похода против Ливии в 2011 году и участвовал в войне против Йемена. Он также был крупнейшим союзником Ирана в Восточной Африке, является главным виновником того, что произошло в Египте, Чаде, Уганде и Эритрее», — заявил политик.
Международное сообщество
Активно комментируют происходящее в Судане не только в Африке, но и во всем мире. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что он надеется, что Судан преодолеет свои потрясения мирным путем через национальное примирение и призвал к нормальному демократическому процессу.
Госдепартамент США потребовал для Судана создание гражданского правительства, представляющего суданский народ.
«Мы считаем, что два года — это слишком большой срок для переходного периода. Власть в Судане должна представить план переходного периода. У нас нет окончательной оценки того, что происходит сейчас в Судане».
Иран в свою очередь призвал третьи страны не вмешиваться в дела Судана. По словам МИД страны, необходимо обеспечить безопасность граждан африканской страны.
«То что происходит в Судане — внутренние дела, важно сейчас безопасность суданцев и суверенитет страны», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Ирана.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал к спокойствию и сдержанности в Судане. Он подтвердил готовность ООН подержать суданский народ. Стефан Дюжаррик, один из представителей генсека, не смог дать ответ на вопрос, установлен ли контакт между военными и ООН, но выразил уверенность, что он будет установлен в ближайшее время.
Китай продолжит развивать отношения с Суданом вне зависимости от развития ситуации в этой стране, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Актер Джордж Клуни заявил, что свержения Омара аль-Башира недостаточно, и призвал к демонтажу системы, возглавляемой военными. По его словам, свержение аль-Башира — это лишь первый шаг к реальным переменам, удаление лишь лидера этого режима не разрушит всю систему. Клуни считает, что международное сообщество должно обеспечить всевозможную поддержку, чтобы следующий президент в Судане выражал волю народа.
Реакция России
В России подчеркнули, что считают Судан своим партнером. Москва будет и впредь воздерживаться от необдуманных решений.
«Мы будем осторожны. И не будем принимать какую-либо сторону. Россия была и останется другом Судана», — сказал журналистам заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова призвала не допустить эскалации ситуации в Судане.
«В Москве рассчитывают, что все суданские политические силы, а также силовые структуры будут действовать предельно ответственно с целью скорейшей стабилизации ситуации и недопущения ее дальнейшей эскалации», — подчеркнула дипломат.
Доцент Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что коллективный Запад неоднократно пытался повесить на бывшего главу Судана ярлык диктатора. В действительности Омар аль-Башир является вполне обычным африканским политиком.
«Говорить о том, что аль-Башир является диктатором, довольно сложно. Это типичный лидер этого региона, он не хуже и не лучше других африканских политиков. Последние годы его правления можно оценить положительно», — говорит эксперт.
Он напомнил, что аль-Башир всегда старался поддерживать теплые отношения с Россией. В частности, африканский лидер приветствовал воссоединение Крыма с Россией.
«Если говорить о России, то аль-Башир обеспечивал поддержку ряда мер, предпринимаемых Россией в Сирии, Омар аль-Башир поддержал Крым и ряд международных акций, которые были направлены на то, чтобы нашу страну «западные партнеры» не так сильно «прессовали», если так можно выразиться», — перечисляет доктор исторических наук.
Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что Запад пытается раскачивать ситуацию в африканских странах, поскольку не желает, чтобы власти сотрудничали с РФ.
«То, что происходит, крайне сложно оценивать, потому что данная ситуация — результат ухудшившихся экономических условий, катализатором данного процесса выступили страны Запада, прежде всего, американцы. Для США Омар аль-Башир являлся объектом, который они очень не любили и старались его сменить. Вопрос другой: на кого?» — объясняет ученый.
По его словам, в том, что политическую инициативу перехватили именно военные, нет ничего удивительного.
«Приход к власти военных — это абсолютно нормальное явление. Вся история Судана, как, впрочем, и Египта, и ряда других стран — это череда смен военных лидеров. Гражданские возглавляли данное государство два или три раза, и всего на несколько лет. Данные правители показывали свою неэффективность, и их опять меняли. Поэтому в том, что военные занимают и будут занимать лидирующие посты, нет ничего удивительного. К России у Судана претензий не было и нет, поэтому можно рассчитывать на то, что характер отношений с нами будет стабильным и, надеюсь, положительным», — резюмировал Игорь Герасимов.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с ФАН заметил, что никаких кардинальных перемен в политическом укладе Судана не произошло.
«Пока граждане Судана разбираются в происходящем. Но по всей видимости, это был не государственный переворот, а контрпереворот, направленный на сохранение существующего режима и элиты», — рассуждает аналитик.
Политолог заметил, что обстановка в Судане всегда была крайне непростой, в том числе из-за этнических и религиозных конфликтов.
«Там идет непрекращающаяся война между африканцами и арабами. У власти находятся арабы-мусульмане, связанные с Египтом. Другая половина страны — это африканцы, они полухристиане — полуязычники. Арабы-мусульмане пытаются арабизировать и мусульманизировать африканцев. Те сопротивляются. Плюс, кланы, племена, гражданская война, которая длится много десятилетий», — добавляет он.
В заключение он предположил, что в Судане была велика вероятность повторения украинского сценария. Но благодаря военным «майдана» удалось избежать.
«На этом фоне существовала угроза свержения президента. Чтобы толпа не свергла главу государства, министр обороны, возможно, по согласованию с президентом, совершил государственный переворот. Фактически это был контрпереворот, чтобы не допустить революции, Майдана. Это ровно то же самое, если бы министр обороны сверг [экс-президента Украины Виктора] Януковича и жестко разогнал Майдан», — подытожил Сергей Марков.