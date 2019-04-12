Как мировое сообщество отреагировало на революцию в Судане

В Судане произошла революция — президент Омар аль-Башир был отстранен военными от должности и заключен по домашний арест. Власть под свой контроль взяла армия. Страной в настоящий момент руководит Военный совет Судана, его возглавил министр обороны Авад Мохаммед Ахмет бен-Ауф.

Стоит отметить, что Судан при этом сохранил свою государственность и суверенитет, пресс-атташе посольства РФ Владимир Томский рассказал, что никто из россиян за помощью не обращался. Эту информацию подтверждают корреспонденты Федерального агентства новостей, которые сейчас работают в столице Судана, Хартуме. Они рассказали, что в городе спокойно.

Мировое сообщество пристально следит за происходящим в африканской стране. Федеральное агентство новостей проанализировало реакцию разных стран на революцию в Судане.

Африканские страны

После выступления Ауфа министр иностранных дел Египта поддержал выбор суданского народа.

«Министр подчеркнул уважение Египтом суверенитета Судана», — писало египетское издание Egypt Today 11 апреля.

Свою точку зрения на происходящее в соседнем государстве высказал и министр иностранных дел Чада Махамат Зене Шериф.

«Мы понимаем трудности, с которыми сталкивается суданский народ, и он сам должен решить судьбу своей страны», — сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Чада. — Мы надеемся, что воля суданского народа будет решена мирным путем».

Пресса Кении пишет, что власти обеспокоены переворотом в Судане, который может повториться и в их стране. Публикация датирована 11 числом.

Прокомментировал ситуацию в том числе и министр иностранных дел Эфиопии Веркынех Гебейеху.

«Эфиопия внимательно следит за текущими событиями в братской и соседней стране, Судане. Эфиопия выражает уверенность в том, что суданцы преодолеют этот трудный момент. Эфиопия полностью уважает суверенитет и политическую независимость Судана и искренне надеется, что все суданские политические заинтересованные стороны найдут мирное решение этой проблемы. Эфиопия полностью понимает и уважает желания суданского народа и поддерживает их», — заявил дипломат.

Сейф Аль-Ислам Каддафи в своем заявлении для новостного агентства «Аль-Джамахирия» в пятницу прокомментировал свержение Омара аль-Башира в Судане следующим образом.

«В пятницу Судан и даже вся Африка сделает глоток свежего воздуха, очищенного от гнили и спор, после того, как дерево было вырвано с корнем. И для тех, кто не знает аль-Башира, именно он был одним из сторонников хаоса в Алжире в течение Черного десятилетия, он несет прямую ответственность за массовые убийства в Дарфуре и Кордофане и за отделение южного Судана. Он был одним из крупнейших сторонников крестового похода против Ливии в 2011 году и участвовал в войне против Йемена. Он также был крупнейшим союзником Ирана в Восточной Африке, является главным виновником того, что произошло в Египте, Чаде, Уганде и Эритрее», — заявил политик.

Международное сообщество

Активно комментируют происходящее в Судане не только в Африке, но и во всем мире. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что он надеется, что Судан преодолеет свои потрясения мирным путем через национальное примирение и призвал к нормальному демократическому процессу.

Госдепартамент США потребовал для Судана создание гражданского правительства, представляющего суданский народ.

«Мы считаем, что два года — это слишком большой срок для переходного периода. Власть в Судане должна представить план переходного периода. У нас нет окончательной оценки того, что происходит сейчас в Судане».

Иран в свою очередь призвал третьи страны не вмешиваться в дела Судана. По словам МИД страны, необходимо обеспечить безопасность граждан африканской страны.

«То что происходит в Судане — внутренние дела, важно сейчас безопасность суданцев и суверенитет страны», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Ирана.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал к спокойствию и сдержанности в Судане. Он подтвердил готовность ООН подержать суданский народ. Стефан Дюжаррик, один из представителей генсека, не смог дать ответ на вопрос, установлен ли контакт между военными и ООН, но выразил уверенность, что он будет установлен в ближайшее время.

Китай продолжит развивать отношения с Суданом вне зависимости от развития ситуации в этой стране, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Актер Джордж Клуни заявил, что свержения Омара аль-Башира недостаточно, и призвал к демонтажу системы, возглавляемой военными. По его словам, свержение аль-Башира — это лишь первый шаг к реальным переменам, удаление лишь лидера этого режима не разрушит всю систему. Клуни считает, что международное сообщество должно обеспечить всевозможную поддержку, чтобы следующий президент в Судане выражал волю народа.

Реакция России

В России подчеркнули, что считают Судан своим партнером. Москва будет и впредь воздерживаться от необдуманных решений.

«Мы будем осторожны. И не будем принимать какую-либо сторону. Россия была и останется другом Судана», — сказал журналистам заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова призвала не допустить эскалации ситуации в Судане.

«В Москве рассчитывают, что все суданские политические силы, а также силовые структуры будут действовать предельно ответственно с целью скорейшей стабилизации ситуации и недопущения ее дальнейшей эскалации», — подчеркнула дипломат.

Доцент Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что коллективный Запад неоднократно пытался повесить на бывшего главу Судана ярлык диктатора. В действительности Омар аль-Башир является вполне обычным африканским политиком.

«Говорить о том, что аль-Башир является диктатором, довольно сложно. Это типичный лидер этого региона, он не хуже и не лучше других африканских политиков. Последние годы его правления можно оценить положительно», — говорит эксперт.

Он напомнил, что аль-Башир всегда старался поддерживать теплые отношения с Россией. В частности, африканский лидер приветствовал воссоединение Крыма с Россией.

«Если говорить о России, то аль-Башир обеспечивал поддержку ряда мер, предпринимаемых Россией в Сирии, Омар аль-Башир поддержал Крым и ряд международных акций, которые были направлены на то, чтобы нашу страну «западные партнеры» не так сильно «прессовали», если так можно выразиться», — перечисляет доктор исторических наук.

Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что Запад пытается раскачивать ситуацию в африканских странах, поскольку не желает, чтобы власти сотрудничали с РФ.

«То, что происходит, крайне сложно оценивать, потому что данная ситуация — результат ухудшившихся экономических условий, катализатором данного процесса выступили страны Запада, прежде всего, американцы. Для США Омар аль-Башир являлся объектом, который они очень не любили и старались его сменить. Вопрос другой: на кого?» — объясняет ученый.

По его словам, в том, что политическую инициативу перехватили именно военные, нет ничего удивительного.

«Приход к власти военных — это абсолютно нормальное явление. Вся история Судана, как, впрочем, и Египта, и ряда других стран — это череда смен военных лидеров. Гражданские возглавляли данное государство два или три раза, и всего на несколько лет. Данные правители показывали свою неэффективность, и их опять меняли. Поэтому в том, что военные занимают и будут занимать лидирующие посты, нет ничего удивительного. К России у Судана претензий не было и нет, поэтому можно рассчитывать на то, что характер отношений с нами будет стабильным и, надеюсь, положительным», — резюмировал Игорь Герасимов.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с ФАН заметил, что никаких кардинальных перемен в политическом укладе Судана не произошло.

«Пока граждане Судана разбираются в происходящем. Но по всей видимости, это был не государственный переворот, а контрпереворот, направленный на сохранение существующего режима и элиты», — рассуждает аналитик.

Политолог заметил, что обстановка в Судане всегда была крайне непростой, в том числе из-за этнических и религиозных конфликтов.

«Там идет непрекращающаяся война между африканцами и арабами. У власти находятся арабы-мусульмане, связанные с Египтом. Другая половина страны — это африканцы, они полухристиане — полуязычники. Арабы-мусульмане пытаются арабизировать и мусульманизировать африканцев. Те сопротивляются. Плюс, кланы, племена, гражданская война, которая длится много десятилетий», — добавляет он.

В заключение он предположил, что в Судане была велика вероятность повторения украинского сценария. Но благодаря военным «майдана» удалось избежать.