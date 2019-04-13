Джулиан Ассанж задержан. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Госпереворот в Судане Смена власти в Судане: армия страны поддержала митингующих против действующей власти. Министр обороны Авад бен Ауф ввел в стране чрезвычайное положение на три месяца и сообщил о роспуске правительства в Хартуме. В четверг армия в лучших традициях большевиков захватила гостелерадио и объявила об уходе суданского лидера Омара аль-Башира. По некоторым данным, экс-глава государства арестован, по другим — успел покинуть страну. «Свято место» уже занял Военный совет. На один год — ровно до тех пор, пока в Судане не пройдут очередные президентские выборы. Народные волнения охватили столицу в конце прошлого года: тысячи суданцев начали с требований снизить цены на хлеб и бензин, а закончили лозунгами о свержении действующего режима. Армия отказалась разгонять шествия, задержав лишь откровенных провокаторов. Более того, военные встали на защиту митингующих от других силовых структур — полиции и службы безопасности, которые остались на стороне властей и жестко подавляли протесты. Увы, не обошлось без жертв. Но сейчас в Судане спокойно. На улицах Хартума ликующая толпа. К слову, сам Омар аль-Башир возглавил страну в результате военного переворота 30 лет назад. По иронии судьбы круг замкнулся. У России свои интересы в Судане, в частности, крупные проекты «РЖД» и «Росатома». А главное — договоренность с бывшим теперь уже президентом страны о создании российской военной базы в Красном море. Не случайно в Кремле пристально следят за развитием событий в этой африканской республике. «Мы надеемся, что не будет какой-то эскалации обстановки, которая могла бы привести к человеческим жертвам. Надеемся, что ситуация вернется в конституционное русло», — сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Полиция задержала Ассанжа Длинные руки Вашингтона дотянулись-таки до ненавистного ими Джулиана Ассанжа. Полиция Британии задержала основателя WikiLeaks в лондонском посольстве Эквадора. На 7 лет оно стало для узника временным политическим убежищем. Гонимый журналист прославился в первую очередь за счет своего проекта WikiLeaks. 9 лет назад скандальный интернет-портал опубликовал тысячи секретных документов США о войнах в Ираке и Афганистане, в том числе об убийствах сотен мирных жителей. Публичных разоблачений Вашингтон Ассанжу не простил. Штаты неоднократно добивались экстрадиции опального журналиста. Сдал правдоискателя проамериканский президент Эквадора Ленин Морено. Как Белый дом расквитается со своим идейным врагом, казнит или бросит за решетку, покажет время. Российский МИД назвал задержание идейного вдохновителя WikiLeaks ударом по правам журналистов.

Хафтар идет на Триполи Остановить кровопролитие и заново запустить политический диалог — такова программа максимум по Ливии от генсека Организации объединенных наций. Миротворческие призывы Антониу Гутерреш озвучил после личной встречи с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армии. Его цель — освободить от боевиков столицу Ливии, явно не по нраву ООН и ЕС. Ведь именно они сформировали угодное себе Правительство национального единства в Триполи. Напомним, парламент и армия Хафтара после народного избрания контролируют восточную часть государства. Двоевластие, равно как и кризис, поглотили Ливию в 2011-м, когда в стране произошла насильственная смена власти и жестокое убийство национального лидера Муаммара Каддафи. Его бывший сподвижник Халифа Хафтар — фигура, конечно, неоднозначная. Однако ныне лидер борется за ливийскую независимость, объединение страны и уничтожение террористов. Но США по привычке раздают указания: немедленно прекратить операцию в Триполи и вернуть Ливийскую народную армию на прежние позиции. Тем временем сподвижники фельдмаршала уже заняли несколько районов города, причем, без боя. И отступать пока не намерены. Хафтар запретил открывать огонь по гражданским. При этом свои войска Вашингтон из опасного региона предусмотрительно эвакуировал. Очевидно, вовремя вспомнил о встрече Хафтара с российским министром обороны. К слову, ливийский фельдмаршал — выпускник Академии Генерального штаба и неплохо говорит по-русски. В свою очередь МИД России призывает участников конфликта к политическому решению вопроса — путем выборов и конституционной реформы.

Встреча Путина и Эрдогана Разные позиции по ливийскому вопросу, скажем, Анкара поддерживает западное правительство в Триполи — не мешают России и Турции вести полноценный диалог. Это доказала очередная встреча двух лидеров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Кремле. Президенты обсудили ряд успешных совместных проектов. «Мы наблюдаем и констатируем хороший уровень развития наших отношений: темп роста торговли — 15 процентов, общий объем достиг 25 миллиардов долларов. Реализуются крупные проекты: и «Аккую», электростанция, которую мы должны запустить к 2023 году в соответствии с пожеланиями турецкой стороны, и «Турецкий поток», — сказал Владимир Путин, президент России. Под особым прицелом Путина и Эрдогана — Ближний Восток, кстати, еще один «деликатный» вопрос в российско-турецких отношениях. Сирийский Идлиб, где по-прежнему лютуют боевики, угрожает не только Сирии, но и соседней Турции: ее границы могут просто треснуть о по швам из-за наплыва беженцев. Анкара, что логично, выступает против военных операций в регионе. Ее беспокойство вызывают и курды — так называемые Отряды народной самообороны, подконтрольные американцам. Вашингтон тем временем, похоже, точит зуб на Турцию из-за поставок российских ЗРК С-400. В качестве альтернативы Америка безуспешно «впаривала» свои комплексы Patriot. Но даже мощное натовское давление не помогло. В ответ штаты резко «свернули» партнерство с Турцией по истребителям F-35. Назло вашингтонским ветрам Путин и Эрдоган все же обозначили общие точки соприкосновения и открыли перекрестный Год культуры обеих стран.

Вашингтон грозит санкциями Каиру Белый дом не только стращает Турцию. За непослушание черная метка ждет и Египет. Вашингтон угрожает потомкам фараонов, прослышав о возможных поставках российских истребителей Су-35. Каиру уже тычут в нос законом «О противодействии противникам Соединенных Штатов через санкции». Дескать, дорого вам обойдется союз с Россией. В прошлом году США наложили санкции на военный департамент Китая, который «осмелился» купить наши зенитно-ракетные комплексы С-400. Дрожат ли коленки у египтян? По мнению авиаэкспертов, Каир, навряд ли, откажется от сделки с Россией. На сегодняшний день эта машина лучшая среди самолетов четвертого поколения. Соглашение предусматривает закупку 20 истребителей на сумму 2 миллиарда долларов.

Митинги в Канаде Канадские власти перекрыли кислород верующим. Жители Монреаля вышли на многотысячный митинг против законопроекта о светском государстве. Поводом стали ограничения, которые предусматривает новый документ, в частности, запрет на религиозную одежду и любые подобные атрибуты для госслужащих. Прежде всего, это возмутило мусульманскую общественность, хотя под запретом не только исламские головные уборы, но и, например, христианские кресты или еврейские кипы. Идея не нова, в странах победившего либерализма давно борются с «пережитками дремучего прошлого». Несколько лет назад за ношение нательного крестика в Норвегии уволили известную телеведущую. В Великобритании за ту же «провинность» христиан наказывали неоднократно. Вспомним, хотя бы, нашумевшее дело стюардессы. В то же самое время в этих «цивилизованных островках свободы» участникам гей-парадов дозволено публично демонстрировать всем и вся свои розовые стринги. И никого не волнует, приятно ли смотреть на это садомо-гомморское зрелище представителям традиционных религий.