В Звездном городке появилась парта космонавта Романа Романенко

Москва, 12 апреля. В школе Звездного городка в День космонавтики открыли именную парту Героя России, летчика-космонавта и лидера «Юнармии» Романа Романенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей. На ней — имена и фотографии, а также биографии и военные заслуги космонавтов Романа Романенко и Сергея Волкова.

Сидеть за необычной партой разрешат только отличникам, победителям соревнований и олимпиад и активистам школы Звездного городка. В честь открытия именной парты Роман Романенко провел в школе «Гагаринский урок» – рассказал о своих космических экспедициях, распорядке дня космонавтов, графике тренировок перед полетом, экстремальных ситуациях на борту, космическом меню, приметах и страхах летчиков.

«Гагаринский урок в очередной раз доказал, что тема космоса всегда будет актуальной, – сказал космонавт после класса. – Эта отрасль тесно связана с развитием науки, техники и технологий. Тут нам никак не обойтись без подрастающего поколения. Ведь в будущем именно молодежи предстоит покорять околоземное пространство, строить новые корабли и системы. Сегодняшняя встреча показала, что у ребят есть не только интерес к космосу, но и потенциал, который позволит им стать отличными специалистами».

Также «Юнармия» подписала в Звездном городке соглашение с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. По словам Романа Романенко, сотрудничество подразумевает совместную работу, направленную на профориентацию школьников.

«Мне посчастливилось дважды побывать на борту Международной космической станции. В составе настоящих экипажей, где все – исключительно «командные игроки», так как на борту у нас коллективная безопасность, каждый ответственен за выживание всего экипажа станции. Сегодня мы, в «Юнармии», формируем команду по такому же принципу. Все наши друзья и партнеры – берут на себя ответственность за деятельность Движения. Каждый новый «игрок» делает нас еще сильнее и авторитетнее. Я рад, что сегодня в нашем полку прибыло. С таким ресурсом, как центр подготовки космонавтов, ребята могут выбрать направление, в котором им будет интересно работать», – сказал Роман Романенко.

Сразу 40 школьников приняли в состав военно-патриотического движения после «Гагаринского урока» с участием известного космонавта, половина этих ребят – воспитанники ульяновского детского дома.

Напомним, масштабная акция «Гагаринский урок» проводится 12 апреля в День космонавтики. В этом году урок посвятили сразу нескольким памятным датам: 60-летию образования первого отряда космонавтов, 85-летию Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валерия Быковского и Бориса Волынова, 60-летию программ Луна-1, Луна-2, Луна-3, полувековому юбилею стыковки Шаталова-Волынова, 75-летию «НПО машиностроения», а также 105-летию со дня рождения Владимира Челомея.