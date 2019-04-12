Названы самые популярные в России подержанные универсалы

Москва, 12 апреля. Россияне приобрели 518,6 тысячи подержанных автомобилей в кузове «универсал» в 2018 году. Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг самых популярных моделей подержанных универсалов в РФ.

Первую строчку списка заняла Lada 117. По данным агентства, в 2018 году в России было перепродано 34,5 тысячи универсалов Lada Kalina-1. На втором месте в рейтинге — Lada 2104 («Жигули»). В 2018 году перепродали более 33 тысяч авто этой модели. Третью строчку списка занял автомобиль Lada 2111 — в прошлом году 28,3 тысячи россиян стали обладателями этого транспортного средства.

Иностранным универсалом, попавшим в рейтинг, стал Toyota Corolla. В 2018 году в России перепродали 23,7 тысячи таких авто. На пятой строчке рейтинга расположилась Lada Largus. В минувшем году было перепродано 23,2 тысячи подержанных автомобилей этой модели.

В топ-10 подержанных универсалов также вошли Ford Focus, Ford Fusion, Lada Priora, Toyota Caldina и Volkswagen Passat.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» приостановит экспорт автомобилей Lada в страны Европы. Как сообщали СМИ, причиной этого решения автомобильного концерна стало ужесточение экологических норм в государствах ЕС.

Также сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует обновить модель Lada 4x4 текущего поколения. По информации изданий, специалисты предложили модернизировать транспортное средство сразу по нескольким параметрам.