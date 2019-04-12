Военный совет Судана сравнил себя с третьим президентом страны

Хартум, 12 апреля. Представители Военного совета Судана сравнили себя с третьим президентом республики Сиваром ад-Дагабом. С таким заявлением выступил глава политического комитета Военного совета страны генерал Омар Зейн аль-Абидин на пресс-конференции, трансляцию которой вело Anadolu Agency.

Генерал напомнил о событиях в Судане, которые произошли в 1985 году. Тогда группа военных совершила государственный переворот, а ад-Дагаб возглавил Военный совет республики. По словам аль-Абидина, ад-Дагаб не стал удерживать власть, а передал ее гражданскому правительству в 1986 году.

Ранее Военный совет не исключил, что сможет передать власть гражданскому правительству досрочно. Для этого, по словам представителей Военно совета, ситуация в республике должна заметно улучшиться.

Напомним, утром 11 апреля в Судане произошел государственный переворот. Военнослужащие республики объявили об отстранении от власти президента страны Омара аль-Башира. Глава оборонного ведомства Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф заявил о взятии власти в стране военными на два года и начале переходного периода.