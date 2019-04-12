Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Донецк, 12 апреля. Украинский диверсант попал в плен военных Донецкой народной республики после неудачной попытки прорыва ВСУ под Широкино, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В ДНР подчеркнули, что попытку прорваться через линию разграничения ВСУ предприняли накануне. Украинская ДРГ пыталась пробраться на территорию ДНР в районе Широкино. Однако военнослужащие республики засекли диверсантов. Прорыв обернулся ВСУ потерями.

«В ходе непродолжительного боестолкновения диверсанты вынуждены были отступить на исходные позиции, понеся при этом потери, которые составили: один убитый и двое раненых», — отметил представитель военного ведомства республики.

Во время отступления украинские силовики бросили одного раненого сослуживца. На поле боя его подобрали военные ДНР. Украинский диверсант был передан в органы госбезопасности республики для проведения дознания.

Информацию о боестолкновении в районе Широкино подтвердил и военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo.

«Военнослужащие ДНР приняли бой с ДРГ ВСУ у линии соприкосновения между Широкино и Саханкой, — написал военный корреспондент. — В итоге военнослужащие Украины отступили, а один попал в плен. Ему оказали медицинскую помощь. Сейчас он находится в МГБ ДНР».

Официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин также подтвердил эту информацию.

«Украинские силовики ушли, а одного раненого военнослужащего оставили, — приводит его слова новостное агентство «Харьков», — мы его подобрали».

Ранее стало известно, что СК РФ возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса украинскими военнослужащими.