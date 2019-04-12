Эксперт высмеял заявление главы полиции безопасности, обвинившего РФ в ослаблении Эстонии

Представитель Таллина демонстрирует слабость своей страны и ее антироссийской политики. Так политический аналитик Богдан Безпалько прокомментировал сообщение гендиректора КАПО Арнольда Синисалу, обвинившего Россию в ослаблении Эстонии.

Ранее глава республиканской полиции безопасности (КАПО) Арнольд Синисалу отмечал, что Российская Федерация якобы «оказывает влияние на граждан Эстонии с целью ослабления государственной безопасности страны».

«Как и многие годы подряд, этим ослаблением занимается наш восточный сосед — Россия, — который действует как напрямую, так и косвенно», — подчеркнул он.

При этом Синисалу сообщает, что Москва «пытается воздействовать через так называемые гуманитарные программы, конференции и точечные акции». К примеру, глава КАПО подчеркивает, что в 2018 году несколько российских студентов без разрешения местных властей восстановили мемориалы времен Второй мировой войны на острове Сааремаа.

Более того, утверждает представитель Таллина, под угрозой вербовки находится и эстонская молодежь, приезжающая на учебу в Россию. Он подчеркнул, что полиция Эстонии вынуждена задерживать и депортировать российских журналистов, нелегально проникающих в страну для создания пропагандистских материалов.

Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, «такими заявлениями Синисалу заявляет о слабости Эстонии как государства».

«По словам Синислау, самой большой опасностью для Эстонии оказываются поездки эстонских студентов на территорию Российской Федерации или наоборот, путешествия некоторых провинциальных студентов из России, которые восстановили там какой-то небольшой памятник или мемориал. Это же смешно», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН напоминает, что представители Эстонии не раз высказывались об угрозе безопасности страны со стороны России. Это, по словам политического аналитика, продолжение давней антироссийской истерии, «бушующей в Прибалтике».

«Если эстонскую независимость, всю эстонскую концепцию «оккупации Советским Союзом» способны разрушить поездки их собственных граждан в Россию и наоборот, российских граждан в Эстонию, то вся эта концепция, все эти идеи не стоят ровным счетом ничего. А обвинения в адрес России традиционны, но очевидно, что, по мнению таких господ, Россия вообще не имеет права высказывать какую-либо собственную точку зрения. Все это те враждебные окрики, которые они (эстонцы — Прим. ФАН) усвоили для себя и стремятся транслировать как для своих граждан в Эстонии, так и дальше на Запад», — заключил эксперт.

Ранее МИД Эстонии запретил российскому паруснику «Седов» входить в эстонские территориальные воды. Тем самым оказался сорван запланированный на 13-14 апреля визит «Седова» в Таллин.