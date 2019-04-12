Российские военные в январе-марте получили более 500 единиц вооружения

Москва, 12 апреля. Предприятия оборонной промышленности России в первом квартале предоставили Вооруженным силам более 500 единиц вооружения. Об этом в пятницу заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на едином дне приемки военной продукции.

В частности, военные получили 48 крылатых ракет «Калибр», береговой комплекс «Бастион», 540 автомобилей «Тигр», «Урал» и «КамАЗ», 13 боевых самолетов и 31 вертолет (Ми-28, Ми-35М и Ми-8). Кроме того, предприятия ВПК поставили на вооружение средства связи, боеприпасы и авиационное вооружение.

«За этот период оборонные предприятия поставили в войска свыше пятисот новых и около пятидесяти отремонтированных единиц вооружения, военной и специальной техники», — отметил Шойгу.

По словам главы Минобороны, более подробно ознакомиться с российской военной техникой можно будет на международном форуме «Армия-2019», который состоится 25-30 июня.

На днях Шойгу рассказал о закладке четырех военных кораблей. По его словам, два фрегата проекта 22350 будут строиться петербургской компанией «Северная верфь», а два десантных корабля проекта 11711 —судостроительным заводом «Янтарь» в Калининграде. Министр добавил, что все строящиеся корабли поступят на вооружения ВМС до 2025 года.

Шойгу также назвал приоритетным строительство объектов инфраструктуры для стратегических ядерных сил России в Крыму и Арктики. Основные усилия сосредоточены на развитии системы управления Вооруженных сил страны и создании объектов для размещения вооружения, военной и специальной техники.