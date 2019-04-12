В России запустили в производство первый серийный комплект С-350 «Витязь»

Москва, 12 апреля. Государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-350 «Витязь-ПВО» успешно завершаются, производство первого серийного комплекта уже началось. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

В пятницу во время единого дня приемки военной продукции он уточнил, что 26 марта завершились испытания новой ЗРС российского производства «Витязь-ПВО». Он напомнил, что техника придет на замену С-300ПС. Испытания были пройдены успешно.

«Одновременно запущено производство первого серийного комплекта, сдача будет обеспечена в 2019 году», — подчеркнул замминистра.

Напомним, «Витязь» представляет собой самоходную ракетную пусковую установку, которая работает в комплексе с радаром и командным пунктом. Как подчеркивает «Газета.ру», радиолокатор ЗРК «Витязь» — полностью автоматический, с решением задач обнаружения, захвата целей на сопровождение, пуска ракет и с выдачей соответствующей информации на отдельно находящийся пункт боевого управления, где есть боевой расчет. Боевой расчет, в свою очередь, выполняет функции контроля и принимает решение на обстрел цели. Таким образом, вероятность поражения военных, обслуживающих комплекс, минимальная, поскольку они работают на удалении от локатора и пусковых установок.