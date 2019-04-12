Экс-депутат Рады объяснил, что ждет Гриценко после объявления в международный розыск

Следственный комитет России ходатайствовал о заочном аресте экс-главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в призывах к террористической деятельности на территории РФ. Украинский политик Владимир Олейник рассказал о последствиях объявления Гриценко в международный розыск.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила в пятницу, что дата заседания по ходатайству СКР еще не назначена, но Гриценко уже объявлен в международный розыск. Бывшему министру обороны Украины в России предъявлено обвинение по двум эпизодам, подпадающим под часть 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием СМИ или Интернета»).

За призыв к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов, озвученный Гриценко в ходе прямой трансляции онлайн-конференции украинской телерадиокомпании «Студия 1+1» в 2014 году, и за призывы к проведению терактов в Москве и Таганроге, прозвучавшие из уст экс-министра в эфире канала «112 Украина» 2 июля 2017 года, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, проработавший в V-VII созывах, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что когда речь идет о политиках, которые не совершили тяжких преступлений или не нанесли ущерб конкретным лицам, компаниям или государству, то, как правило, Интерпол не объявляет их в розыск с «красным уведомлением», которое предполагает арест и последующее решение суда об экстрадиции разыскиваемого в страну — инициатора розыска.

«Международная организация уголовной полиции отказала в таком же розыске Виктора Януковича, — пояснил Олейник. — Но у Интерпола есть «синяя линия». Это когда о пребывании разыскиваемого лица в странах, подписавших соглашение с Интерполом, сообщается инициатору розыска. В случае с Гриценко — России. И если у России есть соответствующие двустороннее соглашение с государством, в котором пребывает Гриценко, то вопрос о его экстрадиции в РФ будет решен, согласно условиям, прописанным в договоре о правовой помощи».

Политик, имеющий звание заслуженного юриста Украины, полагает, что в контексте нынешней антироссийской риторики Запада рассчитывать на то, что объявление в международный розыск помешает экс-главе украинского военного ведомства спокойно находиться в той же Европе, несерьезно.