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Зараженную чумой украинскую колбасу задержали на границе с Россией

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Зараженную чумой украинскую колбасу задержали на границе с Россией

Москва, 12 апреля. Сотрудники Россельхознадзора в Белгородской области задержали 20 тонн мясной продукции, которую контрабандой пытались ввезти в Россию с территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В воскресенье сотрудники Россельхознадзора Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали грузовик МAN, у которого не было регистрационного номерного знака. В большегрузе находились пакеты со свиным шпиком, мясом и колбасами, маркировок на них не было.

Кроме этого, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, «характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическое благополучие территорий происхождения и позволяющие идентифицировать эту продукцию». Водитель фуры показал только накладную на сало, которая свидетельствовала о том, что продукт, импортированный из Польши, перевозят из украинского города Львов. Однако идентифицировать сало не удалось из-за отсутствия необходимых маркировок.

Специалисты Россельхознадзора отобрали две пробы свинины и две пробы колбас для проведения исследований на наличие в продукции африканской чумы свиней.

Результаты показали, что в одной из проб копченой колбасы присутствует генетический материал вируса АЧС —африканской чумы свиней. Груз задержанной машины был полностью уничтожен.

Автор: Сергей Петров
Источник: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области
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