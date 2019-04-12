Ветеран «Спартака» жестко раскритиковал Гулиева за нападение на пешехода

Москва, 12 апреля. Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал скандал вокруг полузащитника красно-белых Аяза Гулиева, напавшего на гражданина США.

«Я смотрел видео, на котором зафиксировано произошедшее. Конечно, Гулиев виноват: выехал на красный свет, не пропустил пешехода. С его стороны это настоящий произвол — как это иначе назвать? Понимаете, нынешняя футбольная молодежь в основном безмозглая. Деньги испоганили душу. Нет ни культуры, ни интеллекта!» — заявил ветеран.

По его словам, это глобальная проблема связана с воспитанием нового поколения футболистов.

«Мне даже страшно об этом говорить. Обидно, что мы выращиваем такую молодежь. Человек должен своим примером показывать детям, как себя нужно вести. Я человек уже пожилой, смотрю на эти вещи и удивляюсь: какая-то работа с ними воспитательная в клубах ведется? Мне есть с чем сравнивать: Николай Петрович Старостин говорил, что с нас берут пример. «Все остальное додумывайте сами, у вас голова, а не кочан капусты», — подчеркивал он. Все, вопросы сняты. Поэтому великое поколение наших советских футболистов вело себя соответствующе!», — сказал бывший спартаковец.

Он обратил внимание на то, что некоторые параллели можно провести с нашумевшей историей вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые сейчас находятся на скамье подсудимых.

«Из того, что произошло, никаких уроков не извлекают. Ты что, не видишь, что творится с Мамаевым и Кокориным? И ты туда же лезешь! Тем более, попал на американца. Нам еще международного скандала не хватало. Конечно, нет воспитательной части! Виноват Кононов, он главный тренер, он должен долбить, что вы, ребята, должны вести себя достойно, у вас в голове не бильярдные шарики, а мозги!» — отметил чемпион СССР-1962.

При этом эксперт считает, что для футболиста еще не все потеряно.

«То, что он переведен в дубль, конечно, плохо. Нельзя отлучать человека от профессии. Но самое главное, чтобы он сейчас все понял. Вы правильно подметили, что Гулиев хотя бы публично извинился. Это уже говорит о том, что парень не до конца потерян», — подчеркнул Рейнгольд.

Напомним, инцидент произошел 10 апреля. Футболист не остановился на красный свет перед проезжей частью и зацепил переходящего на зеленый гражданина США Майкла Коула. После этого Гулиев вышел из автомобиля и толкнул его. Затем футболист вернулся к транспортному средству, однако вскоре вновь подошел к пострадавшему и нанес удар. Впоследствии у Коула был диагностирован перелом носа. Позднее футболист принес извинения через официальный сайт «Спартака», а клуб, в свою очередь, осудил действия игрока.