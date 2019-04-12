Пентагон «наказывает» Эрдогана за С-400, накачивая оружием курдов в Сирии

Источники в Сирии сообщают, что артиллерия вооруженных сил Турции нанесла массированный удар по позициям курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) к северу от сирийского города Телль-Рифат. Как сообщает ливанское агентство Al Masdar News, турецкая армия поддержала артиллерийскими ударами протурецкие формирования ССА в ходе ожесточенных столкновений с курдским ополчением. Примерно так же в августе 2016 года начиналась операция «Щит Евфрата», а в январе 2018 года — операция «Оливковая ветвь», в ходе которой курдские силы были оттеснены из кантона Африн. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Огнестрельные реки и пулеметные берега для курдов

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало операции против курдских формирований в сирийском Манбидже — его армия собирается вновь (без спроса) войти на территорию Сирии, чтобы обеспечить безопасность своих границ. Ранее, согласно заявлениям Анкары, это удалось сделать в Африне в ходе операции «Оливковая ветвь» — силы YPG были не в состоянии противостоять турецкой армии и отошли, заявив, что делают это, чтобы предотвратить массовую гибель мирного населения. Спасаясь от расправ со стороны протурецких боевиков, курдское население Африна массово бежало на юго-восток, в Телль-Рифат и далее на территорию, контролируемую правительством Сирии.

Позиция Анкары непоколебима — операция на территории чужой страны необходима Турции, чтобы противостоять усилению Рабочей партии Курдистана, частью которой турки считают «Отряды народной самообороны». Вооружение, которым Пентагон накачивал проамериканские «Демократические силы Сирии» (SDF) для борьбы против общей угрозы, террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России), рекой «утекает» в руки ополченцев YPG. От них попадает в распоряжение РПК, которая регулярно тревожит нападениями турецкие военные и полицейские блокпосты как на границе с Сирией, так и на территории Турции.

Анкара неоднократно призывала Вашингтон сократить поставки оружия курдам, а после разгрома основных сил ИГ1 за Евфратом — отозвать хотя бы среднее и тяжелое вооружение, однако получила решительное «нет» от Вашингтона. Прежний хозяин Пентагона, четырехзвездочный генерал Джеймс Мэттис с говорящим прозвищем «Бешеный пес», объявил, что «курды получат столько оружия, сколько попросят». Этой стратегии США придерживались неукоснительно, обеспечив настоящее «половодье» оружия на севере Сирии.

Наказание за дружбу с Россией

Военные «подарки» Вашингтона продолжают полноводной рекой течь к курдским силам, которые удерживают нефтяные ресурсы на востоке Сирии, в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор и готовы яростно защищать их от Дамаска по указанию своих американских покровителей. В марте Пентагон объявил о выделении бюджета в 300 миллионов долларов на вооружение SDF. Планируется увеличить курдскую армию на севере Сирии вдвое, до 121 тысячи человек. Кроме того, более половины бюджета планировалось потратить на закупку транспортных средств, чтобы сделать незаконную армию на севере Сирии более мобильной, способной к современной мобильной войне.

Как стало известно недавно, этот план уже воплощается в жизнь — только в течение марта в провинцию Хасака под видом гуманитарной помощи было поставлено 104 военных джипа Humvee, 146 пикапа со стрелковым вооружением, а также артиллерия, минометы, и — что очень важно — переносные зенитно-ракетные установки. Разумеется, такие поставки не могут не беспокоить Турцию — страшно представить последствия, если ПЗРК попадут в руки боевиков Рабочей партии Курдистана, действующих вне правового поля.

Почему же Пентагона сознательно создает проблемы для Турции, своего союзника по НАТО и одного из ключевых военных партнеров на Ближнем Востоке? Причина — все большее расхождение между «генеральными линиями партии» у Анкары и Вашингтона, как в политическом, так и в военном плане. Анкара — категорически против плана передела Ближнего Востока, предположительно созданного в Госдепартаменте США, который предусматривает возникновение нового государства, независимого Курдистана, за счет территорий Сирии, Ирака, Ирана, и в первую очередь Турции. После неудачной попытки военного переворота в Турции в 2016 году — в причастности к организации которого подозревали и США — отношения между Анкарой и Вашингтоном значительно ухудшились: Анкара считает вдохновителем переворота исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который получил политическое убежище в США. Вашингтон категорически отказался выдать Гюлена — к ярости президента Эрдогана и других членов руководства Турции.

Последним эпизодом этой постоянной борьбы между двумя заклятыми союзниками стала покупка Турцией у России передовых зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». После того как в течение двух лет Вашингтон отказывал союзнику по НАТО в покупке ЗРК Patriot, президент Эрдоган решил купить зенитные комплексы у Москвы — что привело буквально в исступление администрацию в Белом доме. Турции грозили дипломатическими последствиями, Турцию уверяли, что российские комплексы «несовместимы с системами обороны НАТО», Турцию обвиняли в желании «отдать в руки русским все коды доступа «свой-чужой» в НАТО», Турцию прямо обвиняли в сотрудничестве с «врагом всего свободного мира» — Россией (и действительно, экономическое и военное сотрудничество Турции и РФ сейчас переживает лучшие времена, растет товарообмен, продолжает строиться газопровод «Турецкий поток»). Наконец Турции отказали в участии в программе производства новейших американских истребителей пятого поколения F-35 — мол, не положено столь «неблагонадежным» союзникам по НАТО получать новейшее (и очень престижное) американское оружие. Впрочем, Турция, возможно, уже нашла им замену.

Эрдогана так и не проняло — турецкий президент не только неоднократно подтвердил, что покупка С-400 «вопрос решенный и пересмотру не подлежит», но и приехал на днях в Москву к президенту Владимиру Путину. Так турецкая сторона наглядно показала, с кем предпочитает работать — и в вопросах военно-технического сотрудничества, и в вопросах урегулирования в Сирии.

Курды — американский «гвоздь в пятке» для Эрдогана

В такой международной обстановке Вашингтон использует все способы, чтобы обеспечить давление на непокорную Турцию, и один из них — дополнительная поддержка курдских сил на севере Сирии, считает политолог и независимый аналитик Александр Асафов. Поставка курдским силам зенитно-ракетных комплексов — своего рода «ассиметричный ответ» на отказ Анкары менять свою позицию по С-400.

«Происходит обострение в американо-турецких отношениях, связанное в первую очередь с покупкой российских ЗРК С-400. Американцы применяют все способы давления, не только дипломатические, работают на всех фронтах, используют все методы, чтобы создать неприятности для Турции», — отметил политолог.

Асафов напомнил, что разработанный американцами план по переделу Ближнего Востока изначально предполагал серьезное ущемление интересов Турции — и в Анкаре, вероятно, отлично понимают, с какого рода «союзником» имеют дело в лице США.

«Учитывая, что идеологическая база существующих на территории Сирии курдских формирований — мечта о едином независимом проамериканском Курдистане — была создана в Вашингтоне, а не в среде населения провинции Сирии, Турции и Ирака, курды являются серьезным рычагом давления на Эрдогана. Взаимоотношения между Турцией и курдами — долгая история. После переговоров Эрдогана с Путиным и провала всех попыток повлиять на Эрдогана, чтобы он отказался от сотрудничества с Россией, решено усилить курдский фактор — а как его усилить? Только снабжением», — объяснил аналитик.

Собеседник ФАН напомнил — курды полностью зависят от США в военно-технических вопросах. Если бы не регулярные поставки вооружений, курдские силы сперва смяли бы террористы «Исламского государства», а после добили бы протурецкие формирования. Даже сейчас курдам нечем противостоять регулярной армии Турции, располагающей значительными бронетанковыми и военно-воздушными силами — и американцы намерены помочь им, насколько возможно. Либо турки остановятся на границе, либо на севере Сирии начнется настоящий хаос — оба сценария устраивают американцев.

«Поскольку ситуация в регионе изменилась после поставки российских комплексов, потребовалась ассиметричная реакция на это и было принято решение создать еще одну угрозу, еще одну точку напряжения и поставлять курдам ПЗРК. Это, конечно, напоминает ситуацию с поставкой аналогичного вооружения в Афганистан, во время противостояния с Советским Союзом, или когда комплексы, прошедшие через американские цепочки поставок, попадали к боевикам «Исламского государства» — правда, успешное применение их случалось нечасто. Видимо, ситуацию потребовалось ввергнуть в хаос, поэтому идет усиление курдов, в том числе довольно серьезное. Из источников Минобороны РФ известно, что два месяца назад через прокси-фирмы по стандартным американским протоколам — это и болгарские фирмы, и ряд других в Восточной Европе — осуществлялись закупки оружия, старого советского и постсоветского, — напомнил Асафов. Сначала предполагалось, что это оружие будет доставляться через Кюрасао в Венесуэлу, но очевидно, что пополнение арсеналов других союзников США тоже происходит. Учитывая достаточно серьезные объемы этих закупок, у курдов существенно увеличился уровень технического снабжения, и это — такой «привет» Эрдогану, метод давления на президента Турции».

В ближайшее время следует ждать обострений в районах соприкосновения курдских и протурецких сил, предупредил аналитик. Тем не менее вероятность того, что Турция начнет полномасштабную военную операцию против курдских сил — с захватом Манбиджа или даже реализацией основного плана Эрдогана — созданием вдоль северной границы Сирии 20-мильной «зоны безопасности», которая должна отрезать боевиков Рабочей партии Курдистана от сирийских цепочек снабжения. В случае решительных действий против курдских боевиков Эрдоган может попасть под жесточайший «информационный обстрел» — стать еще одним «кровожадным тираном», который истребляет свободолюбивых боевиков.

«Учитывая ситуацию в Африне, которая достаточно стабильна, но вызывает сильнейшее раздражение курдских формирований, думаю, что в ближайшее время возможны провокации. Стоит ожидать обострения, стоит ожидать увеличения числа эпизодов с давлением на местных жителей. Думаю, сейчас может начаться еще один виток напряжения в регионе, — предупредил эксперт ФАН. — Однако пойдет ли Эрдоган на широкомасштабную военную операцию, вроде «Щита Евфрата», пока неясно. Я думаю, что вероятность широкомасштабной операции турецких сил пока низка, поскольку Эрдогану нужно разбираться и с внутренними, и с внешнеполитическими проблемами. Однако в случае провокаций Эрдоган, конечно, будет вынужден принимать меры, и из-за этого в дальнейшем так называемым мировым сообществом будет обвинен в жестокости, агрессивности и так далее — и конечно, это свяжут с тем, что он сотрудничает с Россией».

1 Организация запрещена на территории РФ.