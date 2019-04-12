В России пообещали адекватный ответ на провокации Киева в Керченском проливе

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что военно-морские силы страны готовятся вновь отправить корабли в воды Керченского пролива. Сообщение прозвучало во время 12-го Киевского форума по безопасности. Герой России Сергей Липовой в разговоре с Федеральным агентством новостей предложил украинцам уведомить наших пограничников и проходить пролив «столько раз, сколько душе угодно».

«Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и от нашей территории», — объявил министр обороны Украины.

По мнению эксперта, проблем для Украины в прохождении пролива нет — Россия его никогда не закрывала. Единственное ограничение — по международным правилам запросить у российских пограничников разрешение. Как мы помним, в прошлый раз у Украины с этим возникли проблемы.

«Нужно выполнять ряд процедурных моментов, связанных с этим проходом, а не провоцировать нас на ответные действия, как это было осенью прошлого года, — говорит Сергей Липовой. — Проход военных судов в таких местах, как Керченский пролив, Босфор и Дарданеллы или, например, Суэцкий канал, всегда должен быть согласован с властями страны, в чьих водах военный корабль собирается осуществить мирный проход. Подлодки проходят только в надводном положении. Поэтому уведомляй наших пограничников и плавай сколько душе угодно».

Собеседник ФАН напомнил, что у России всегда найдется адекватный ответ на любые провокации, учитывая средства защиты черноморской акватории.

«Намереваться что-либо делать украинские военные могут сколько угодно — хоть через Керченский пролив прорываться, хоть на Марс лететь. Это одного порядка явления, к реальности мало имеющие отношение», — считает он.

Напомним, 24 ноября 2018 года украинские суда подошли к российским морским рубежам. Наши пограничники известили экипаж о правилах их пересечения и плавания по Керчь-Еникальскому каналу: заявку в порт «Керчь» нужно подать за 48/24 часа и подтвердить за четыре часа. Украинские суда этого не сделали, но сообщили, что не собираются проходить границу. Тем не менее утром они пересекли ее, несмотря на многочисленные сообщения и предупреждения российских пограничников. Более того, через час нахождения в территориальных водах России они расчехлили артиллерийские установки. После блокировки украинские суда снялись с дрейфа и попытались прорвать заграждение. Российские катера начали преследование и в итоге, после нескольких предупредительных выстрелов и еще одного словесного предупреждения, выстрелили по «Бердянску» на поражение. Украинских моряков задержали и доставили в порт «Керчь», после суда они содержатся в российской тюрьме.