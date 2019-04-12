В Госдуме пообещали поставить НАТО на место в случае агрессии в Черном море

Тренировка российских бомбардировщиков и истребителей на фоне военных учений НАТО — это сигнал о том, что Североатлантическому альянсу не стоит делать резких движений. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился депутат Государственной думы Евгений Федоров.

«Хорошее подспорье»

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 вместе с истребителями Су-27СМ провели тренировку на фоне военных учений Североатлантического альянса в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Летчики-истребители авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выполнили сопровождение стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь», а также отработали перехват воздушных целей», — говорится в сообщении.

Учебные маневры стран НАТО «послужили хорошим подспорьем» для отработки российскими войсками учебно-боевых задач «в условиях реальной обстановки».

«Агрессор будет поставлен на место»

По словам Евгения Федорова, учения НАТО послужили хорошим стимулом для учений российской армии.

«Под свою стратегическую линию Соединенные Штаты увеличили военный бюджет, под эту линию они создали сотни военных баз по всему миру. Чтобы действовать на Черном море, американские самолеты вылетели с военных баз в Европе. Это стратегия постоянного, ежесекундного давления на Россию. В свою очередь стратегия исторической России — это уклоняться от столкновений, договариваться, потянуть время, подержать строй, как военные говорят», — пояснил Евгений Федоров.

Но политик заметил, что все это происходит до какого-то момента. Потом, по его словам, ситуация ломается.

«Происходит либо корейский кризис, либо отечественная война, либо что-то еще. И тогда интервенты и агрессоры ставятся на свое место, теряя все завоевания, которые они малыми шагами получили за несколько десятков лет. Эту систему неплохо описывал Бисмарк еще 150 лет назад. Он говорил, что когда имеешь дело с русскими, то надо понимать, что даже если ты где-то дожал, расчленил и заключил какие-то для них несправедливые договоры, в какой-то день они все отменяют, а ты теряешь все, чего добился за много лет. Вот сегодня мы и наблюдаем противостояние стратегий», — заключил Евгений Федоров.

Ранее в Госдуме пообещали «оставить НАТО без зубов» в случае провокаций в Керченском проливе.