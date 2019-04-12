Общественная проверка подтвердила соблюдение всех норм на «Московском школьнике»

Москва, 12 апреля. Лидер общественной организации «Экология и благо» Юлия Жандарова рассказала о результатах проверки на комбинате питания «Московский школьник».

Общественники провели рейд на «Московском школьнике», который так называемый «ФБК» втянул в скандальную историю о якобы некачественном предоставлении услуг. По словам эксперта в области пищевой и сельскохозяйственной продукции Юлии Жандаровой, проверка комбината подтвердила, что реальное положение дел не имеет ничего общего с «расследованием» штаба Алексея Навального.

После раздутого ФБК скандала общественница опасалась, что получить доступ в производственно-логистический комплекс будет непросто, однако оказалась неправа. Руководители «Московского школьника» одобрили визит, а также дали разрешение на фото- и видеосъемку. Жандарова подчеркнула, что ранее «Экология и благо» получила отказ от десятка комбинатов.

«После «ужастиков» про антисанитарию на комбинате бросилась в глаза безукоризненная чистота», — подчеркнула она.

Лидер общественной организации не ограничилась поверхностной проверкой.

«Я вначале подумала, что после всех скандалов тут усиленно навели чистоту, но потом, заглянув в каждый уголок, цех и холодильник, поняла, что тут за чистотой следят всегда», — пояснила она, добавив, что «бардак» одной уборкой не скроешь.

Не нашла Жданова и знаменитого «умытаза», который авторы «расследования» «Навальный — Live» представили как приспособление для мытья фруктов и овощей. «Нужник», как и антисанитария, оказались плодом воображения сотрудников «ФБК».

Особое внимание общественников было уделено качеству продуктов, которые отправляются в детские сады и школы. Представители «Экологии и благо» взяли пробы детского молока, творога, йогуртов, сметаны и отправили их в лабораторию.

«Результаты анализов соответствуют требованиям», — резюмировала она.

Видео проверки она разместила на своей странице в Facebook. На кадрах эксперт проверяет коробки с молочной продукцией и отбирает пакеты, содержимое которых будет проверено в лаборатории. Жданова подчеркнула, что общественный контроль на комбинатах питания должен быть закреплен законодательно, как и государственный контроль.

18 февраля скандально известный юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь опубликовала «расследование» об организации питания в школах Москвы, главным героем которого была некая Елена Шилова — бывшая сотрудника комбината «Московский школьник». В фейковое видео авторы вставили фото «умытаза», с помощью которого сотрудники якобы моют овощи и фрукты. Пользователи Сети узнали в нем мем, который гуляет в Интернете с 2011 года. Авторы «расследования» поспешили скрыть следы прокола и удалили фото.

Позже выяснилось, что и само «расследование» — грязная и неприкрытая ложь. Навальный воспользовался горем Шиловой, у которой заболел ребенок. Он фактически заставил женщину соврать, пообещав заплатить за это. Однако обещанных денег она так и не получила, и уже 2 апреля призналась, что ужасно сожалеет о своем участии в крайне сомнительной авантюре. Фактически Шилову попросту кинули.

«Московский школьник» после публикации скандального видео подал на его авторов в суд иск о клевете. Сумму ущерба репутации комбинат оценил в 500 миллионов рублей.

На комбинате также опровергли информацию о связи с компанией петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд». Как выяснилось позже, с помощью этих фейков штаб Навального вымогал у предпринимателя 300 миллионов рублей.