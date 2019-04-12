Шойгу рассказал о совершенствовании инфраструктуры войск в Крыму и Арктике

Москва, 12 апреля. Строительство объектов инфраструктуры для стратегических ядерных сил, войск в Крыму и Арктике является приоритетным в развитии военной инфраструктуры, заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу в рамках Единого дня приемки военной продукции.

Российский министр подчеркнул, что основные усилия сосредоточены на развитии системы управления Вооруженных сил страны и создании объектов для размещения вооружения, военной и специальной техники.

«Прежде всего, стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и российской Арктической зоне», — сказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства России, говоря о развитии военной инфраструктуры, сообщил, что в этом году планируют завершить строительство более 3,7 тысячи зданий и сооружений. Он отметил, что эти данные в 11 раз превышают плановый показатель первого квартала.