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Россия

Шойгу рассказал о совершенствовании инфраструктуры войск в Крыму и Арктике

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Шойгу рассказал о совершенствовании инфраструктуры войск в Крыму и Арктике

Москва, 12 апреля. Строительство объектов инфраструктуры для стратегических ядерных сил, войск в Крыму и Арктике является приоритетным в развитии военной инфраструктуры, заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу в рамках Единого дня приемки военной продукции.

Российский министр подчеркнул, что основные усилия сосредоточены на развитии системы управления Вооруженных сил страны и создании объектов для размещения вооружения, военной и специальной техники.

«Прежде всего, стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и российской Арктической зоне», — сказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства России, говоря о развитии военной инфраструктуры, сообщил, что в этом году планируют завершить строительство более 3,7 тысячи зданий и сооружений. Он отметил, что эти данные в 11 раз превышают плановый показатель первого квартала.

«Это говорит о высоких темпах работ», — констатировал Шойгу.

Автор: Дарья Смолина
Источник: РИА Новости
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