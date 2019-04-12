Сирия новости 12 апреля 16.30: САА ликвидировала несколько террористов «Ан-Нусры» в Хаме, при взрыве в Идлибе пострадали гражданские

Сирия, 12 апреля. САА ликвидировала несколько террористов «Ан-Нусры» в Хаме, при взрыве в Идлибе пострадали гражданские, в Дейр-эз-Зоре неизвестные напали на КПП SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе, уничтожили ряд боевиков «Ан-Нусры» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла несколько боевиков в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): готовится к операции против курдов в Алеппо.

ВС Турции: обстреливают позиции SDF в районе Тель-Рифата.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжается противостояние между курдскими военизированными отрядами и «Сирийской свободной армией» (ССА). Информационное агентство Halab Today сообщает, что протурецкая коалиция концентрирует свои силы на линии соприкосновения с Отрядами народной самообороны (YPG). Боевики ведут подготовку к операции против курдов.

Одновременно с этим ВС Турции обстреливают позиции YPG в районе Тель-Рифата, передает Halab Today.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные открыли огонь по контрольно-пропускному пункту «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от нефтяного месторождения Бир ас-Сиджан на востоке провинции Дейр-эз-Зор, пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24).

Twitter-канал (@SyrCoalition) сообщает, что боевики SDF убили гражданского, взятого под арест в ходе продолжающихся рейдов в восточной части региона. Напомним, «демократические силы» проводят масштабные обыски и массово арестовывают население региона, обвиняя захваченных в связях с ИГИЛ1.

В районе населенного пункта Шхиль обнаружено тело молодого человека, убитого при неизвестных обстоятельствах, передает Twitter-канал (@DeirEzzor24).

Провинция Идлиб

В административном центре провинции Идлиб произошла детонация самодельного взрывного устройства, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). В результате инцидента пострадало несколько мирных жителей города.

На юге региона продолжаются столкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный Twitter-канал (@AlShahidNews) сообщает о перестрелках между правительственными войсками САР и террористами в районе Джиср аш-Шугура.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить артиллерийские удары по опорным пунктам радикального альянса «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама, передает военный Telegram-канал (@SyrianArabNewsAgency). По данным автора публикации, бойцы правительственных войск САР ликвидировали ряд боевиков подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции в окрестностях поселений Кафр Набуда и Тель ас-Сахр.

Напомним, перестрелки между САА и джихадистами интенсифицировались в регионе после ряда нападений террористов «Ан-Нусры» на мирные поселения, находящиеся под контролем армии САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)