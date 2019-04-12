В Роскачестве рассказали, как выбрать «правильный батон»

Москва, 12 апреля. При покупке нарезного батона необходимо обращать внимание на пять показателей качества хлеба: внешний вид, способность быстро восстанавливать форму после легкого нажатия, целостность упаковки и наличие в ней конденсата, состав изделия, дату изготовления и срок годности. Об этом рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

По ее словам, «правильный батон» должен быть продолговато-овальной формы и с ровными надрезами. Не должно быть на нем подрывов и трещин. Цвет качественного батона зависит от его рецептуры и варьируется от светло-золотистого до светло-коричневого.

«На цвет может влиять и соблюдение параметров выпечки. При их нарушении золотистой корочки может и не быть. Однако на предприятиях режимы приготовления хлеба обычно отработаны, поэтому такого быть не должно», — цитирует слова Людмилы Викуловой пресс-служба Роскачества.

Она также отметила, что качественный нарезной батон при легком нажатии на него должен восстанавливать свою форму. Эта способность хлебобулочного изделия зависит от количества и качества клейковины муки, а также технологии приготовления.

При покупке батона необходимо обращать внимание и на его упаковку. Как рассказал руководитель Центра реологии пищевых сред ФГАНУ НИИХП Валерий Черных, чаще всего в продажу поступают батоны в полипропиленовых пакетах, либо же вовсе без упаковки. Реже производители используют бумажные пакеты для хлеба. Он отметил, что срок годности батонов в упаковке составляет до трех суток, батонов без упаковки — 24 часа. Если же срок годности на маркировке превышает трое суток, то есть высокая вероятность, что в хлеб добавлены улучшители.

В Роскачестве также отмечают, что иногда в упаковке с батоном может образоваться конденсат. Он появляется, если после выпечки хлеб недостаточно охладили до нужной температуры и упаковали. Специалисты предупреждают, что повышенное содержание влаги в упаковке может сокращать сроки хранения изделия.

Необходимо также обращать внимание и на то, не образовалась ли на купленном батоне плесень. Как отметили в Роскачестве, заплесневевший хлеб содержит микотоксины — ядовитые вещества, которые обладают канцерогенным действием. Ни обжаривание, ни подсушивание, ни срезание очагов плесени не сделают такой хлеб безопасным.

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