Десятки тысяч жителей Хартума посетили пятничную молитву

Хартум, 12 апреля. Несколько десятков тысяч жителей Хартума провели молитву Джума-намаз. Толпа собралась на площади у здания Генштаба ВС Судана — там были разложены ковры, для удобства жителей столицы на площади разместили большие колонки, через которые транслировалась молитва, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Суданцы настроены дружелюбно и миролюбиво, в толпе немало военных — они внимательно следят за правопорядком. На подходах к площади пришедшие на молитву преодолевают несколько военных кордонов — проверки, по словам корреспондента ФАН, осуществляются весьма тщательно: никто не должен пройти на площадь с оружием.

К месту молитвы подвезли грузовики с водой, здесь же стоят и бочки со льдом. Днем в Хартуме температура воздуха поднимается до 40 градусов Цельсия.

Минувшей ночью никаких происшествий в Хартуме зафиксировано не было, в пятницу — через сутки после государственного переворота и отставки президента страны — суданцы поздравляют друг друга, местные жители считают, что после ухода Омара аль-Башира их обязательно услышат.

Напомним, накануне были арестованы члены правительства Судана, власть перешла к Военному совету. В четверг при этом в Хартуме сохранялась вполне мирная обстановка.