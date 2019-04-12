Новый атомный реактор Westinghouse сломался через несколько месяцев после запуска

Москва, 12 апреля. Новый атомный реактор американской компании Westinghouse сломался на китайской АЭС Sanmen, не успев проработать и полгода.

Как сообщает «Экономика сегодня», реактор, который, по задумке инженеров, должен был сделать Westinghouse монополистом в атомной сфере, на деле оказался для американцев настоящим проклятием.

Главной причиной неудач стали дефектные циркулярные насосы, изготовленные фирмой Curtiss Wright, из-за которых Westinghouse уже приходилось переносить сроки введения реактора в эксплуатацию и платить китайским партнерам неустойку. Но не задержка сроков стала основным источником неприятностей, а проблемы с самими насосами.

Еще в 2009 году в ходе испытаний у насосов, которые являются ключевым элементом реактора, разрушились подшипники и вольфрамовые части маховиков. В 2011 году во время испытаний произошел перегрев насоса. В январе 2013 года от изделия отвалился кусок рабочего колеса, а в конце того же года выяснилось, что уплотняющие элементы насоса подвергаются чрезмерному износу. Лишь к маю 2015 года Curtiss Wright удалось создать продукт, который не разваливался прямо во время испытаний, после чего его, наконец, стали отгружать заказчику.

Однако уже в Китае в ходе инспекции в насосах обнаружили трещины размером в 10-12 см. Долгое время о проблемном реакторе Westinghouse ничего не сообщалось, пока он не пошел в разнос. Причиной, как и предполагалось, стал дефект одного из циркулярных насосов, из-за которого автоматика дала приказ остановить работу.

Примечательно, что именно компания Westinghouse, обанкротившаяся в 2017 году, стала основным партнером украинских атомщиков, которые решили отказаться от российского ядерного топлива и заменить его американским. По мнению бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, это может привести к новому Чернобылю на Украине.