Большинство россиян считают профессию военного престижной

Москва, 12 апреля. Больше половины жителей России считают профессии, связанные с военной службой, престижными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

В частности, 56% россиян уверены, что военные пользуются особым авторитетом в обществе, 17% опрошенных считают, что престиж профессии можно назвать «ни высоким, ни низким», а 14% — низким. Также чуть выше половины респондентов заявили о росте престижа военного, 24% уверены, что никаких изменений в этом плане нет, а 7% россиян считают, что он снижается.

Отметим, в опросе, который проводился в период с 6 по 7 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ, приняли участие полторы тысячи человек.

Напомним, в проведенном холдингом «Ромир» исследовании сообщалось, что россияне чаще всего хотят, чтобы их дети стали врачами. Также интересно, что 13% респондентов заявили, что хотят, чтобы их ребенок связал свою жизнь с вооруженными силами.