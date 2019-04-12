Банки РФ борются с отмыванием доходов ФБК

Москва, 12 апреля. Так называемый Фонд борьбы с коррупцией лишается последних денег. Счета членов ФБК блокируются банками в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщил на своей странице в Facebook один из сотрудников ФБК Леонид Волков.

Сначала счет Волкова, на который поступали средства, предназначенные для оплаты аренды штабов и выплаты зарплат координаторам, временно заблокировал Сбербанк. Затем неладное в счетах ФБК заподозрил российский банк «Авангард».

«За это время, все на том же основании 115-ФЗ, мой счет заблокировал теперь уже банк «Авангард», — говорится в посте Волкова.

Как пояснил сотрудник ФБК, счет «Авангарда» использовался из-за выгодных условий по комиссиям на исходящие платежи в целях экономии. Счет был заморожен с 8 апреля, уточнил Волков. В настоящее время он так и остается заблокированным. Как заявил представитель фонда, банк якобы «запросил бесконечное количество документов» и повел себя «по-гопнически».

Блокировку счетов фонда Волков, не приводя никаких доказательств, связал с Росфинмониторингом. Он заверил, что ведомство якобы могло поручить банкам «прошерстить» его счета в соответствии с 115-ФЗ. При этом в настоящее время Сбербанк и «Альфа-банк» продолжают принимать средства для ФБК.

Ранее Федеральное агентство новостей направило в Роскомнадзор просьбу проверить принадлежащий скандальному блогеру Алексею Навальному YouTube-канал «Жить в России» на пропаганду терроризма. Причиной такого обращения стало опубликованное на канале интервью с блогером Тумсо Абдурахмановым, который призвал к смене власти в стране и назвал террориста Шамиля Басаева «героем-добровольцем».