Хартум, 12 апреля. Армия Судана может досрочно вернуть власть гражданскому правительству, если ситуация в стране заметно улучшится, заявил глава политического комитета Военного совета республики генерал Омар Зейн аль-Абидин на пресс-конференции.

«Изначально мы установили двухлетний переходный период. В то же время, если мы увидим, что ситуация в Судане существенно улучшается, а народ смог выработать четкое решение имеющихся проблем, мы готовы сократить этот срок», — сказал генерал на пресс-конференции, трансляцию которой вело Anadolu Agency.

Он уточнил, что переходный период установлен «максимально на два года». Если гражданское общество выработает за месяц полноценное и способное к практической реализации решения, то «армия отойдет», подчеркнул аль-Абидин.

Генерал отметил, что Военный совет хочет вести диалог с вооруженными формированиями, чтобы положить конец суданскому кризису. По его словам, у Военного совета, который не представляет какую-либо идеологию, нет решения разрешения ситуации.

По его словам, военнослужащие будут работать на благо народа и поддерживать безопасность в республике. Генерал подчеркнул, что армия не стремится удерживать власть.

Накануне военное командование отстранило от власти президента Судана Омара аль-Башара. Был сформирован временный Военный совет, который возглавил министр обороны Авад ибн Ауф.