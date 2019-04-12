Почему ролик с Зеленским и белым порошком дискредитировал Порошенко

В социальных сетях опубликовали новый ролик с претендентом на пост президента Украины Владимиром Зеленским. В новой видеозаписи, выложенной на странице в Facebook сообщества «Бойкот Партии Регионов», на кандидата от партии «Слуга народа» высыпается большое количество белого порошка. Украинский политолог раскритиковал методы, которые используются в рамках предвыборной кампании.

Неоднозначная видеозапись начинается на слов «с ним (Зеленским) все хорошо», затем фура проносится мимо идущего по улице Зеленского, и с неба сыпется неизвестное вещество. После этого на экране появляется надпись: «Потому что он под кайфом».

Как пишет РИА Новости, репост видеоролика на своей странице в Facebook сделал советник Петра Порошенко Юрий Бирюков. Он сопроводил пост ироничным комментарием.

«Уважаемое (кем-то и где-то) МВД! Он жив! Все хорошо! Его не задавил КАМАЗ! Закрывайте дело!» — написал он.

Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнул, что нынешнюю избирательную гонку на Украине уже окрестили «черной» из-за используемых методов. Каждый из штабов кандидата пытается представить своего оппонента в неприличном свете, подчеркнул он.

«Как и прогнозировалось, эта кампания во время выборов президента стала черной, учитывая, какие инструменты идут в ход. Люди уже выбирают между двумя видами зла, поэтому политологи, политтехнологи пытаются противопоставить каждого из кандидатов и показать, кто из них большее зло. Кто-то говорит, что его оппонент — трус, наркоман, алкоголик или политик, немало проворовавшийся», — рассказал политолог.

По словам Бортника, «это состязание в обвинениях выглядит странно, общество уже устало от того рода скандальных кампаний, а их эффективность упала». Эксперт напомнил о билбордах, на которых Порошенко изображен вместе с российским президентом Владимиром Путиным.

«То, как команда Порошенко ведет избирательную кампанию, можно оценить, мягко говоря, крайне непрофессионально. Развешивать рекламу с Путиным и рассуждать о том, сколько бы граждан Украины не поддержали Порошенко, и использовать другие схожие приемы — все это работает на дискредитацию нынешнего украинского президента», — заключил Руслан Бортник.

Это уже не первый неоднозначный ролик сторонников Порошенко о его политическом оппоненте. Так, ранее в Сети опубликовали видео, в котором шоумена давит грузовик. В штабе Зеленского сочли видеозапись оскорбительной и предположили, что кандидат на президентский пост может обратиться в МВД за усилением личной охраны. В штабе Петра Порошенко причастность к провокационному видео опровергли.

31 марта на Украине прошли выборы президента. Согласно результатам первого тура, больше всего голосов набрал Зеленский — 30,24%, за Порошенко проголосовали 15,95% украинских избирателей. Третье место заняла председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко, набрав 13,40% голосов, четвертым стал кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 11,67%.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.